Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Yritä saada äänesi kuuluviin ryhtymättä kuitenkaan pitämään hirveästi ylimääräistä meteliä. Lähde asia edellä ja katso, mihin se riittää.

Härkä 21.4.–20.5. Tee suunnitelmia jo syksyä varten. Olkoot ne porkkana, jonka avulla jaksat matkata tämän kevään tuonne puolen.

Kaksoset 21.5.–21.6. Varovaisuus, jopa ylivarovaisuus raha-asioissa on nyt järkevää ennen kuin epävarmuuden aika on ohi. Sen jälkeen on toiveissa tilanteen palaaminen ennalleen.

Rapu 22.6.–22.7. Olet asettanut itsellesi kovan päämäärän, jonka vielä pystyt saavuttamaan. Kunnianhimoinen maali auttaa myös unohtamaan monet pienemmät murheet ja hyvä niin.

Leijona 23.7.–22.8. Tee loppuviikon työlista jo nyt, jotta poikkeusolojen pääsiäisestä tulee siitäkin ilon ja toivon juhla. Sinulla, jos kenellä, on siihen hyvä mahdollisuus.

Neitsyt 23.8.–22.9. Kun mietit erään ajatuksia sinun ehdotuksestasi, niin asettaudu aluksi hänen asemaansa tarkastelemaan sinua siitä suunnasta.

Vaaka 23.9.–23.10. Ristiriita koti- ja työelämän välillä kärjistyy, jos joudut nyt tekemään töitä etäältä. Poikkeusolojen muistijäljistä on vielä paljon hyötyä.

Skorpioni 24.10.–22.11. Erään valitsema menettelytapa, joka vielä viime viikolla tuntui oikealta, onkin nyt osoittautumassa vääräksi. Älä riemuitse vaan ojenna kätesi.

Jousimies 23.11.–22.12. Salaisuuksien pitäminen on oma taiteenlajinsa. Pure vaikka huulta tai tee jotain muuta, joka estää sinua vuotamasta tiettyä asiaa kaikelle kansalle.

Kauris 23.12.–21.1. Nyt on hyvä hetki ojentaa sovinnon käsi ja polttaa rauhanpiippua erään kanssa, jonka suhteen luulit soputoiveiden kadonneen. Tämä aika nostaa esiin ihmisen osan.

Vesimies 21.1.–19.2. Ystäväsi vatvoo muutenkin liikaa asioita, mutta nykytilanne on vain pahentanut asiaa. Tartu aiheeseen ja ota se mitä vakavimmin puheeksi.

Kalat 20.2.–20.3. Toisten huolille ja ongelmille ei ole nyt tilaa sinun mielessäsi. Kerro kuitenkin heille, että senkin aika on vielä pian koittava.