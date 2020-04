Horoskooppi 7.4.

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. On vain luonnollista, että ihmiset muuttuvat. Joudut hyväksymään sen paitsi omalta myös toisten osalta ja sopeutumaan siihen. Älä sure liikaa sitä.

Härkä 21.4.–20.5. Eräs, jonka luulit kadonneen kokonaan elämästäsi, nouseekin yhtäkkiä nykyhetken yllättäjäksi. Mieti huolella, miten suhtaudut tilanteeseen.

Kaksoset 21.5.–21.6. Elämässäsi tapahtuu nyt yllättävän paljon, joten ole tarkkana saamistasi tarjouksista, jotta jokin niistä ei salakuljettaisi elämääsi vääriä asioita.

Rapu 22.6.–22.7. Arki on siunaus ja ilo, mutta sitten on aikoja, jolloin siitä tulee pelkkä rasite. Piinaviikon arjessa on aina oma raskauttava puolensa.

Leijona 23.7.–22.8. Nyt on helppo sanoa ei monelle asialle, muta yritä opetella pitämään sama myös myöhemmin. Omaksu laaja harkintavallan käyttö osaksi keinovalikoimaasi.

Neitsyt 23.8.–22.9. Tämä hetki nostaa mieleesi aikaisemmat rakkautesi. Mieti, mitä niistä on kompostoitunut ravitsemaan sieluasi vai onko jotain jäänyt jopa nykyhetken kivijalaksi.

Vaaka 23.9.–23.10. Jos sinusta tuntuu, että kierrät kehää, niin yritä kokeilla, pystytkö laajentaman kehääsi vähän suuremmaksi. Kertarysäyksellä tapahtuvat muutokset onnistuvat harvoin.

Skorpioni 24.10.–22.11. Ilmoita eräälle sopivan jämäkästi, että hän voisi olla välillä keskeyttämättä sinua. Joskus on vain ymmärrettävä, jos toista ei todellakaan kiinnosta.

Jousimies 23.11.–22.12. Maailman murheet ja omat harmisi yrittävät rakentaa pesäkettä mieleesi. Torju sitä suhteuttamalla asioita ja hemmottelemalla itseäsi.

Kauris 23.12.–21.1. Varo tuputtamasta eräälle omaa näkökantaasi. Toki sinun pitää tuoda se esiin, mutta suo sille oma aikansa juurtua ja mahdollisesti voimistua.

Vesimies 21.1.–19.2. Kärsimättömyytesi alkaa käydä ennen kaikkea omille hermoillesi. Pakota itsesi istumaan ja tylsistymään edes hetkeksi. Toista se huomenna.

Kalat 20.2.–20.3. Jollet hyväksy erään tekemää siirtoa, kerro se hänelle. Se auttaa teidän suhdettanne paranemaan, sillä suorasanainen rehellisyys on kummastakin tärkeä.