Horoskooppi 4.4.

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Viikonloppu kaatuu päällesi kuin kultasade. Onnistuneiden sattumusten kautta sydämesi portille kolkuttaa uusi ihminen, mikä kaiuttaa ilon viestiä kaikkialle.

Härkä 21.4.–20.5. Harkitse vielä kerran ennen kuin päätät tietyn ostoksen tekemisestä. Tänä aikana pienetkin asiat saavat joskus ison painoarvon.

Kaksoset 21.5.–21.6. Ystäväsi ideat ovat hyviä, mutta ne eivät tahdo innostaa sinua. Onko se välinpitämättömyyttä vai väsymystä? Jotain asialle pitää tehdä.

Rapu 22.6.–22.7. Anna pilvilinnojen purjehtia tänä viikonloppuna kotiisi. Tutkaile niitä ja anna niiden sitten vain haihtua. Kaiken hyvän ei tarvitse olla materiaalista.

Leijona 23.7.–22.8. Nyt on hyvä hetki kirjoittaa kauan vaienneelle ystävällesi. Älä pakota häntä vastaamaan, mutta kerro, että välität hänestä ja haluat jakaa asioita.

Neitsyt 23.8.–22.9. Suurten intohimojen sijaan elät rauhallista tavallisen viikonlopun onnea. Pienet kotoisat asiat kasvavat näissä oloissa suurenmoisiksi elämyksiksi.

Vaaka 23.9.–23.10. Pienikin erimielisyys, niin riita on heti valmiina! Pohdi ystäväsi kanssa, mitä voisitte tehdä toisin ja missä vaiheessa on syytä pitää aikalisä.

Skorpioni 24.10.–22.11. Olet kantanut ystävääsi suon jos toisenkin ylitse. Nyt olisi jo korkea aika sinun päästä nauttimaan hemmottelusta. Vihjaa siitä tai sano suoraan.

Jousimies 23.11.–22.12. Pääset vihdoinkin korjaamaan sitä, mitä olet kylvänyt, ja se on tämän kummallisen kevään paras uutinen. Aurinko paistaa vihdoinkin ihmeen kirkkaasti!

Kauris 23.12.–21.1. Eräässä projektissa piilee sen verran suuria tappion riskejä, että olisi kenties paras harkita sitä vielä kerran jos toisenkin.

Vesimies 21.1.–19.2. Sinun on vaikea olla katsomatta taakse, sillä siellähän luuraa niin moni mukava asia. Paina silti päähäsi, että mikä on ollut, on ollut. Katse eteenpäin!

Kalat 20.2.–20.3. Mitä, jos antaisit tunteittesi päättää enemmän kuin aikaisemmin? Mieti sen seurauksia, mutta tiedosta toki, että kaikissa päätöksissä tunteet ovat mukana.