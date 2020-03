Horoskooppi 1.4.

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Jos sinulla on jokin asia kesken, niin sehän on saatettava valmiiksi ennen kuin siirryt seuraavaan. Yksinkertaisilla keinoilla elämä järjestyy.

Härkä 21.4.–20.5. Eräs odottamaton elämys herättää henkiin toiveen, jonka olit jo autuaasti unohtanut. Nauti tuosta tunteesta, jolla jo sinällään on itseisarvoa.

Kaksoset 21.5.–21.6. Nyt olisi suuri houkutus vetäytyä todella syrjään, joten tuollaista houkutusta vastaan on syytä toden totta taistella kaksin käsin.

Rapu 22.6.–22.7. Ymmärrä toisten heikkouksia. Ne ovat erilaisia kuin sinulla, mutta kaikella on syynsä. Armeliaisuus on kaunis ominaispiirre.

Leijona 23.7.–22.8. Saat osaksesi kiitosta viimeaikaisesta toiminnastasi. Älä mutise mitään vaan ota kiitokset vastaan. On vääränlaista ylpeyttä vähätellä kiitoksia.

Neitsyt 23.8.–22.9. Myönteinen kehitys raha-asioissa nostaa sinua arjesta ylös. Järjestä ystäviesi kanssa virtuaalijuhlat, jotta arki loittonee entisestään.

Vaaka 23.9.–23.10. Ristiriitaisuudet erään kanssa pyrkivät tässä ja nyt kärjistymään. Jos jostain löytyy yhteinen nimittäjä tai sopiva välittäjä, niin ota esiin.

Skorpioni 24.10.–22.11. Nyt alat olla valmis tekemään rohkeita ratkaisuja. Kun kerran tuo portti on auki, niin astu siitä sisään tai ulos.

Jousimies 23.11.–22.12. Älä hosu. Jos sinusta tuntuu, että homma on lähtemässä lapasesta, niin ei kun jäitä hattuun. Vauhtisokeudella ei ole kuin huonoja seurauksia.

Kauris 23.12.–21.1. Huomiosi on selvästi kääntynyt sisäänpäin. Ja hyvä niin, sillä ajoittain tekee hyvää käydä itsensä kanssa läpi elämän perusasoita.

Vesimies 21.1.–19.2. Tajuat itsekin, että kun rauta on nyt kuumaa, on takomisen aika. Et keksi yhtään tekosyytä lykätä tämän toimeliaisuuden kanavointia toimintaan.

Kalat 20.2.–20.3. Käytä vielä kerran hyödyksi se materiaali, jonka kokosit tiettyyn tarkoitukseen. Kierrättämällä nyt sinä pystyt myös säästämään rahaa.