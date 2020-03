Horoskooppi 28.3.

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Tyyneys olisi nyt juuri sitä, mitä itsellesi kaipaisit. Silti joudut pyristelemään verkossa, mikä aiheuttaa noloa hämmennystä.

Härkä 21.4.–20.5. Keskustelu erään vanhan tuttavan kanssa käy niin luontevasti, että huomaat pelänneesi turhaan hänen kohtaamistaan. Kasaa voimiasi muihinkin yhteydenpitoihin.

Kaksoset 21.5.–21.6. Suhteesi erääseen on aina ollut altis häiriöille. Sen vuoksi kriisiajan tarjoamat hengähdystauot ovat nyt tervetullut yllätys.

Rapu 22.6.–22.7. Toimeliaisuutesi on vankassa nousussa. Sinun tarvitsee vain kanavoida sitä sopivassa määrin. Mieti myös etukäteen, mitä tarvitset.

Leijona 23.7.–22.8. Pitkään muhinut konflikti uhkaa nyt kärjistyä. Tilannetta ei kannata enää yrittää lykätä tai välttää. Selviät kolhuilla, mitä kummastelet vielä kauan.

Neitsyt 23.8.–22.9. Käsissäsi on monia lankoja, joihin sinun on nyt vain keskityttävä. Monen ihmisen hyvinvointi on nyt sinun hyppysissäsi, joten muista huolehtia myös levosta.

Vaaka 23.9.–23.10. Olet odottanut hauskanpidon alkua jo kauan. Silti velvollisuus toisensa jälkeen on kiilannut edelle. Toivosta ei silti kannata luopua.

Skorpioni 24.10.–22.11. Kaksi askelta eteenpäin vaatii välillä yhden tai jossain vaiheessa kahdenkin askeleen ottamista taaksepäin. Silti etenet, vaikka nyt hitaammin.

Jousimies 23.11.–22.12. Nyt on hyvä keskittyä omiin ongelmiin. Tue toisia heidän murheissaan, mutta panosta vähän aikaa oman tilanteesi tasapainottamiseen.

Kauris 23.12.–21.1. Turvallisuudentunteesi kokema kolaus kummittelee vielä sinun ja erään välisessä suhteessa. Aika on nyt se balsami, joka parantaa hitaasti, mutta varmasti.

Vesimies 21.1.–19.2. Voittamalla yhdenkin kiusauksen, voitat oman itsesi ja vahvistat itsetuntoasi kenties juuri sopivan paljon, jotta pääset taas normaaliin arkeen.

Kalat 20.2.–20.3. Osoita eräälle kiitollisuutesi, sillä ilman hänen ponnistelujaan sinä olisit jumissa. Tarjoa myös toisille omaa apuasi. Sydämestäsi löytyy kyllä voimaa.