Horoskooppi 23.3.

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Yritä suhtautua avoimesti erään ehdotukseen. Hänellä ei ole ketunhäntää kainalossa, vaikka sinusta niin saattaa tuntuakin.

Härkä 21.4.–20.5. Sinä et pelkuri, vaikka vältät mieluusti hankaluuksia. Se on viisautta, sillä niiden kohtaamista täytyy valmistella. Ja sen jälkeen on sinun vuorosi.

Kaksoset 21.5.–21.6. Alkuviikon yllättävät käänteet tuovat elämääsi uuden ihmisen, vaikka tänä aikana sellainen tuntuu miltei mahdottomuudelta. Ihmeiden aika on koittamassa.

Rapu 22.6.–22.7. Ihmissuhteiden hoitamisen hankaluus nousee nyt viikon isoksi asiaksi. Ota käyttöön kynä ja paperia ja syvennä ystävyyttä eräiden kanssa postin välityksellä.

Leijona 23.7.–22.8. Entäpä, jos luopuisit edes hetkeksi siitä jääräpäisyydestä, josta on tullut sinulle miltei tavaramerkki? Mitä häviät, jos edes hetken olet joustava?

Neitsyt 23.8.–22.9. Kärsimättömyys alkaa vallata hetki hetkeltä alaa mielessäsi. Nyt on hyvä hetki tehdä mielikuvaharjoituksia kaiken toimimisesta.

Vaaka 23.9.–23.10. Korjaat vanhoja ihmissuhteita pitämällä nyt tietyissä asioissa mölyjä mahassasi; kun hetken antaa jonkin jutun olla, niin tilanne näyttäytyy uudessa valossa.

Skorpioni 24.10.–22.11. Suureen seikkailuun voi joutua pienessäkin tilassa. Nauti täysin siemauksin asiasta, joka vielä eilen oli sinulle vieras.

Jousimies 23.11.–22.12. Joudut peräytymään osasta vanhoja periaatteitasi, mikä näyttäytyy nyt pelkästään hyveenä. Muutenkin voisi olla ajatusta tarkistaa niitä.

Kauris 23.12.–21.1. Tärkeät ajatukset nousevat nyt pintaan. Ota ne käsittelyyn rauhassa ja huomaat, että on juttuja, jotka täytyy nyt hoitaa pois päiväjärjestyksestä.

Vesimies 21.1.–19.2. Eräällä tuntuu olevan vankka luulo siitä, että sinä pyrit tavoittelemaan jotain hänen nenänsä edestä. Jätä tuollainen ajattelu omaan rauhaansa.

Kalat 20.2.–20.3. Ajattelepa, miten erilaiset ihmiset pystyvät olemaan harmoniassa keskenään. Sinä ja ystäväsi ette kenties olisi niin läheisiä, jos olisitte samanlaisia.