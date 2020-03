Horoskooppi 20.3.

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Nauraminen ei tässä maailmantilanteessa ole suinkaan huonoin vaihtoehto asioihin suhtautumisessa. Hyväksy tosiasiat, mutta tähtää koko ajan muutokseen.

Härkä 21.4.–20.5. Mielesi sinun tekisi ja aivosi ajattelisivat ihan muuta kuin sinun on pakko. Hoida siis pakkoasiat alta pois, jotta pääset viikonlopun iloihin.

Kaksoset 21.5.–21.6. Muista, että kohtuus kaikessa on hyvä periaate monessa asiassa. Rakkaudenosoitukset ja hellyys ovat niitä harvoja asioita, joissa ei voine liioitella.

Rapu 22.6.–22.7. Joudut kuuntelemaan roskapuhetta niin, että hermot ovat mennä. Pure hammasta ja kestä. Pääset sitten antamaan sopivana hetkenä vastaiskun.

Leijona 23.7.–22.8. Keskustele erään kanssa ja pyri katkaisemaan vanhojen kaunojen muodostama ketju. Se ei toki käy hetkessä, mutta kyllä se yhdessä ponnistellen onnistuu.

Neitsyt 23.8.–22.9. Varo turhaan ärsyttämästä erästä, jolla tuntuu olevan pinna nyt todella kireällä. Sinulla on varaa joustavuuteen – ainakin tiettyyn pisteeseen asti.

Vaaka 23.9.–23.10. Tunnet nyt olevasi voimiesi tunnossa. Käytä se hyväksesi, sillä tuollaiset hetket eivät suinkaan ole niin yleisiä tai pitkäaikaisia.

Skorpioni 24.10.–22.11. Joskus on parasta elää vain murehtimatta, mutta usein tulee vastaan tilanne, joka on vain selvitettävä, kävi miten kävi. Ole tänään huoleti.

Jousimies 23.11.–22.12. Miten suhtautua ystävän pätemisentarpeeseen? Mieti tarkasti, mitä sanot, jotta sanasi eivät loukkaisi häntä, mutta silti osuisivat.

Kauris 23.12.–21.1. Tahdot tehdä niin paljon, mutta miten on aikaansaamisen suhteen? Hyväksymällä hitaan etenemisen taktiikan saat itsellesi armollisia taukoja.

Vesimies 21.1.–19.2. On asioita, joissa ystäväsi on paljon viisaampi, mutta monissa sydämen asioissa sinun levollinen järkevyytesi on parhaissa käsissä. Ja hyvä niin.

Kalat 20.2.–20.3. Elämä ei voi olla yhtä puurtamista ja raatamista. Hyväksy se tosiasia, ettet ole kone vaan lepoa ja huoltohetkiä tarvitseva ihminen.