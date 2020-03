Horoskooppi 3.3.2020

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Pienten askelten politiikka, jota olet noudattanut, ei tunnu enää toimivan. Nyt siis jalkaan seitsemän peninkulman saappaat ja ei kun menoksi.

Härkä 21.4.–20.5. Petät erään luottamuksen, jos et nyt ryhdy kiireen vilkkaa toimeen. Hän tuntuu tietävän sinun resurssisi sinua itseäsikin paremmin.

Kaksoset 21.5.–21.6. Tyhjyyden tilaa voi täyttää monella tavalla, joista mukavin on paras valita tässä ja nyt. Muuten jäät siihen sohvalle huoli vierelläsi.

Rapu 22.6.–22.7. Katso tämän viikon kalenteria: sieltä löytyy päiviä tai hetkiä, jotka voit varata yksinomaisesti oman itsesi hemmotteluun. Ole hyvä itsellesi.

Leijona 23.7.–22.8. Kiire yrittää työntää luisia sormia elämääsi. Pidä vahva torjunta päällä, sillä stressi on nyt vähintä, jota voit kaivata.

Neitsyt 23.8.–22.9. Samantuntuinen, -näköinen ja -kokoinen, mutta silti toinen sytyttää sinut ja toinen jättää välinpitämättömäksi. Ajoittain on vain kuunneltava sisintä.

Vaaka 23.9.–23.10. Työn ja sosiaalisen elämän paineet alkavat kasautua. Ole nyt tarkkana, ettet polta itseäsi. Kyllä keväässä päiviä riittää!

Skorpioni 24.10.–22.11. Lähestyit erästä viestillä eikä hän ole reagoinut. Olet vaikean paikan edessä: joko nielet ylpeytesi ja toistat viestin tai jätät asian. Niele siis ylpeys.

Jousimies 23.11.–22.12. Elämäsi on kulkenut aika tavalla arvattavalla mallilla. Pysähdy siis hetkeksi ja rupea katkomaan kahleita rutiineihin. Arjen ei tarvitse olla tylsä.

Kauris 23.12.–21.1. Miksi keskittyminen on nyt niin vaikeaa? Ensimmäinen kevätkuukausi on vasta aluillaan, joten mahlojen virtaaminenkin on hidasta. Yritä silti kahlita ajatukset.

Vesimies 21.1.–19.2. Eräs ihminen herättää mielessäsi sinustakin odottamattoman voimakkaita tunteita. Pura ajatuksiasi vaikka päiväkirjaan, jotta ne selkeytyisivät.

Kalat 20.2.–20.3. Siinähän hän on ollut aivan lähelläsi, ja vasta nyt huomaat, mihin suuntaan suhteenne on kehittymässä. Noin hidas kehittyminen ennakoi vahvaa tulevaisuutta.