Horoskooppi 26.2.

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Matka eteenpäin vaatii työtä, oli edessä lumivalli tai vastatuuli. Varustaudu monen varalle ja lähde. Sittenkään et kadua hetkeäkään.

Härkä 21.4.–20.5. Uudet puolet läheisestä antavat toivoa myös siitä, että jopa sinusta on mahdollista löytyä jotain aivan toisenlaista. Antaudu siis toviksi itsetutkiskeluun.

Kaksoset 21.5.–21.6. Et voi lähestyä erästä isolla asialla valmistelematta ensin maaperää. Ole tarkkana, mutta tarmokkaana. Ja tee varmuudeen vuoksi varasuunnitelma.

Rapu 22.6.–22.7. Edessäsi avautuisi mitä kaunein maisema, jos vain avaisit silmäsi. Olet kulkenut unessa nyt yli puoli talvea, joten nyt jos koskaan on muutoksen aika.

Leijona 23.7.–22.8. Tiedät hyvin erään liioittelevan, mutta olet tähän asti katsonut asiaa läpi sormien. Lopeta sellainen nyt ja piirrä raja, jota hän ei voi ylittää.

Neitsyt 23.8.–22.9. Ärsytä, mutta älä kiusaa. Sellainen on varsinainen taitolaji, jota harva osaa. Toisten huomioiminen oikealla tavalla on siinäkin kaiken a ja o.

Vaaka 23.9.–23.10. Nyt ei kannata ryhtyä mihinkään uuteen ennen kuin vanhat hommat on hoidettu pois. Ilonpilaajan rooli on ikävä, mutta jonkun on kerrottava totuus.

Skorpioni 24.10.–22.11. Ota nyt rauhallisesti. Olet ollut kovassa paineessa, joten omankin jaksamisesi takia nyt on syytä täyttää akkuja.

Jousimies 23.11.–22.12. Kiusaat itseäsi tietoisesti. Katso kalenterista toiminnan ajat äläkä yritä kääntää kalenterin lehtiä mieleisiksi itsellesi. Oletko oikeasti aikuinen?

Kauris 23.12.–21.1. Oletko kuullut erään suusta muita kuin kielteisiä kommentteja? Ajattele itsesi hänen asemaansa, niin käsität, miten paljon halutessasi voit vaikuttaa.

Vesimies 21.1.–19.2. Nyt tarvitaan sinun diplomatian taitojasi, joten lopeta tuo syrjäänvetäytyminen ja kanna ainakin se osa vastuuta, joka sinulla monen mielestä on.

Kalat 20.2.–20.3. Et voi yleistää erään toimintaa koko ihmisryhmälle tyypilliseksi, vaikka sellainen ajatus tuntuisikin houkuttelevalta. Sysää siis tunteet syrjään.