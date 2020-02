Horoskooppi 22.2.

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Eräällä tunteet käyvät nyt kuumina. Voi olla parasta, että sinä yrität vain viisaasti vaieta kunnes hän rauhoittuu. Siihen ei mene kauan.

Härkä 21.4.–20.5. Viikonloppu antaa sinulle pitkästä aikaa tilaisuuden rauhoittua. Älä sulje puhelinta, mutta kerää muuten voimia, joita alkuvuosi on kuluttanut.

Kaksoset 21.5.–21.6. Muutosten odottaminen tuntuu toki uuvuttavalta, mutta universumin lupaus pitää: käänne parempaan – ja odottamattomaankin – on tulossa pian.

Rapu 22.6.–22.7. Saat eräältä kauan kaipaamasi vastauksen. Se ylittää odotuksesi ja antaa alkavalle keväälle aivan uudenlaisen silauksen.

Leijona 23.7.–22.8. Huolehdi terveydestäsi. Influenssa-aalto on vasta tulossa, joten käytä jokainen tilaisuus hyödyksesi vahvistamalla vastustuskykyäsi.

Neitsyt 23.8.–22.9. Pidä kiirettä, jos aiot todella tehdä tänä viikonloppuna kaiken sen, josta olit haaveillut. Muista silti, että viikonloppu on myös rentoutumista.

Vaaka 23.9.–23.10. Ystävyyssuhteista huolehtiminen on tämän viikonlopun tärkein asia. Jos sinulla on töitä tai muita, niin jätä ne ja keskity rauhassa ihmisiin.

Skorpioni 24.10.–22.11. Pidä sydämesi avoinna, niin et tiedä mihin tai keneen törmäät. Sinulle on avautumassa aivan ihastuttavia näkymiä. Iloitse niistä.

Jousimies 23.11.–22.12. Olet aloittanut hyvän yhteistyön erään kanssa. Vaikka siinä ajoittain ollut ryppyjä, niin sitä on kummankin edun vuoksi hyvä jatkaa.

Kauris 23.12.–21.1. Älä puutu tilanteeseen, jonka taustoja et tunne. Siinä on paljon sellaista, jota sinä et tiedä, mutta joka vaikuttaa niin paljoon.

Vesimies 21.1.–19.2. Sanat ovat tärkeitä, minkä sinä tiedät, mutta tekojen merkitystä ei tule vähätellä. Itse asiassa voisit tehdä enemmän ja sanoa vähemmän.

Kalat 20.2.–20.3. Ystäväsi tuntee hitaan kiiruhtamisen salat, kun taas sinä arvostat ripeämpää toimintaa. Sellainen synnyttää kitkaa. Miettikää, mikä on siihen ratkaisu.