Horoskooppi 21.2.

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Tarjoa jakamaan ystäväsi taakkaa pontevammin kuin aiemmin. Tunnet hänet ja tiedät, että hän yrittää viimeiseen asti toimia yksin. Sinä tiedät paremmin.

Härkä 21.4.–20.5. Sinulle on annettu tehtäviä, joita et voi kunnialla hoitaa ilman kommervenkkejä. Pohdi vakavasti tehtävien määrän vähentämistä. Joskus vähän on enemmän.

Kaksoset 21.5.–21.6. Ehdit vielä tehdä hyvin pitkän tähtäimen suunnitelman keväälle. Siinä on se hyvä puoli, että saat siitä porkkanan, jonka perässä on ilo juosta.

Rapu 22.6.–22.7. Olet löytämässä oman paikkasi, mikä vaatii vielä jonkin verran säätöä. Ilo, jonka se tuottaa, muistuttaa lapsuuden parhaista talvipäivistä.

Leijona 23.7.–22.8. Puhu suusi puhtaaksi, mutta älä käytä ensimmäisiä sanoja, joita sylki suuhun tuo. Harkiten tehty totuuden lausuminen aikaansaa toivotun vaikutuksen.

Neitsyt 23.8.–22.9. Tartu ohikiitävään ajatukseen ja muovaa siitä itsellesi liikeidea. Moni suuri asia on syntynyt kuin sattumalta. Tässäkin voi käydä niin.

Vaaka 23.9.–23.10. Rauhoita viikonloppu tekemällä tänään niin paljon puolivelvollisuuksia, että saat luotua itsellesi myös tekemättömyyden keitaita.

Skorpioni 24.10.–22.11. Oletko huomannut, että sinussa on paljon sellaista, joka innostaa toisia? Yhteisten asioiden hoitaminen vaatii paljon, mutta se myös antaa. Ajattele.

Jousimies 23.11.–22.12. Ole tarkka ja valitse sanasi huolella erään seurassa. Tietyt ihmiset haluavat nimittäin kuulla väärin sinua, mistä ei seuraa kenellekään hyvää.

Kauris 23.12.–21.1. Kylmien hermojen ja päättäväisyyden yhdistelmä on aina kiehtonut sinua toisissa. Sinussakin on aineksia siihen, jos niin haluat.

Vesimies 21.1.–19.2. Mieti, mitä sinä todella tarvitset ja rupea toimimaan heti siihen suuntaan. Pintaasi kun ei tarvitse paljon raaputtaa, kun laiskuus paistaa läpi.

Kalat 20.2.–20.3. Et taida havaita helposti niitä ennakkoluulojen silmälaseja, joiden läpi erään toimia katsot. Hän ei liene viaton, muttei niin syyllinen kuin ajattelet.