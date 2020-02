Horoskooppi 17.2.

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Älä luota liikaa kokemuksesi tuomaan varmuuteen. Tilanne on nyt erilainen ja tuota tietä ei ole kuljettu vähään aikaan.

Härkä 21.4.–20.5. Vanhat pelot ja viha nousevat taas esiin erään kanssa. Vastaa hänelle suoraan ja kaunistelematta. Sinä olet tehnyt kaikkesi, joten odottele vastausta.

Kaksoset 21.5.–21.6. Merkittävät päätökset odottavat toteuttamista. Yksityiskohdat ovat silti tärkein seikka, joka on selvitettävä.

Rapu 22.6.–22.7. Joku on turhan kiinnostunut sinun henkilökohtaisista asioistasi. Ole varuillasi, sillä tuollaiseen uteliaisuuteen kätkeytyy vaaroja.

Leijona 23.7.–22.8. Jos annat tunteiden sumentaa järkiajattelun, niin siitä ei hyvä seuraa. Kuuntele silti sydäntäsi ennen kuin rupeat toimimaan.

Neitsyt 23.8.–22.9. Älä luota profeettoihin, jotka saarnaavat sitä, että tulee aina kokea epämukavuutta, jotta kehittyisit. Joskus on oikein nauttia ja olla tyytyväinen.

Vaaka 23.9.–23.10. Aloita maailman muuttaminen itestäsi. Ota yksi pieni asia kerrallaan ja hoida ne toinen toisensa jälkeen maaliin. Niin valtava laiva alkaa kääntyä.

Skorpioni 24.10.–22.11. Muista, että jokainen mestari on joskus ollut aloittelija ja kisälli. Ole rauhallinen ja luota siihen, että sinulla on aikaa kehittyä.

Jousimies 23.11.–22.12. Menneestä on syytä päästää irti. Se, mikä oli, on muistoissa ja sillä hyvä. Nyt elät 2020-lukua ja se on sinulle hyväksi.

Kauris 23.12.–21.1. Vastoinkäymiset eivät ole katastrofi, kun osaat suhtautua niihin kohtuullisesti. Lannistumattomuutta ei edes tarvita niin hirveän paljon.

Vesimies 21.1.–19.2. Jos olet suunnittelemassa muutoksia elämääsi, niin kuuntele tarkalla korvalla ystäviäsi. Heillä on paljon hyviä ajatuksia.

Kalat 20.2.–20.3. Yritä kääntää uusi lehti suhteessasi ystävään, joka on vaiennut suuntaasi liian kauan. Lähesty häntä ilman vaatimuksia, mutta nöyristelemättä.