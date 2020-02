Horoskooppi 14.2.

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Sosiaalisesti vilkkaan viikon jälkeen on mukava siirtyä himmeisiin valoihin ja hiljaisuuteen. Älä torju ystävien kutsuja, mutta siirrä niiden ajankohtaa.

Härkä 21.4.–20.5. Mieti, miten ilmaiset itseäsi, sillä tuntuu kuin viestisi ymmärrettäisiin jotenkin väärin. Itsehän sinä ajattelet olevasi selkeistä selkein sanoja.

Kaksoset 21.5.–21.6. Tasapainoinen elämä vaatii ystävien huomioimista enemmän kuin alkuvuodesta olet tehnyt. Ota itseäsi niskasta ja muuta heti tänä viikonloppuna tapojasi.

Rapu 22.6.–22.7. Sääntelemällä ajankäyttöäsi ja nautitun viihteen määrää, sinä pystyt toteuttamaan monia asioita samalla, kun nautit myös kunnolla somen iloista.

Leijona 23.7.–22.8. Poikkeuksellisen päättäväisyyden jakso elämässäsi jatkuu vielä ainakin pari viikkoa. Käytä sitä hyväksesi ja pohdi, voiko siitä tehdä edes osin pysyvän.

Neitsyt 23.8.–22.9. Muutosten aika on tulossa. Olet päässyt vaikuttamaan osaan niistä, mutta osa on sellaisia, joihin sinun on pakko sopeutua. Aloita tuo prosessi jo tänään.

Vaaka 23.9.–23.10. Huomiosi on kääntymässä sisäänpäin. Mieti tuon taustoja, sillä kevät ja valo kääntävät yleensä tilannetta toiseen suuntaan. Ja mieti, onko siitä haittaa.

Skorpioni 24.10.–22.11. Olet suhtautunut ystävänpäivään huomattavan kyynisesti. Nyt tilanne on muuttumassa, mikä tuntuu varsin hyvältä kehitykseltä.

Jousimies 23.11.–22.12. Vaikket sitä haluaisikaan, niin roolisi yhteisössä on muuttumassa ja sinusta on tulossa keskeisempi hahmo. Älä yritä väkisin torjua kehitystä.

Kauris 23.12.–21.1. Yritä selvittää erimielisyydet erään kanssa nyt ja äkkiä ennen viikonloppua, jotta voitte nauttia yhteisistä hetkistä kunnolla.

Vesimies 21.1.–19.2. Katseesi on tulevaisuudessa, mikä on tietysti hyvä, mutta toisaalta käsiesi ja ajatustesi tulisi olla tässä ja nyt ja päivän askareissa.

Kalat 20.2.–20.3. Toiveikas talvimieli on näillä säillä hakusessa. Keskity siis ulkoisen sijaan sisäiseen ja nauti omasta ja ystävien suomasta ilosta.