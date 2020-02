Horoskooppi 11.2.2020

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Huomaatko, miten paljon ennakkoluuloja ajatuksissasi on eräistä ihmisistä? Pohdi sen syitä ja sitä, tuntevatko ne samoin sinua kohtaan.

Härkä 21.4.–20.5. Sinulla on kokemuksia, joista monet hyötyvät. Se, onko siitä jopa tulonlähteeksi, on harkinnan arvoista tilanteessa, jossa jokainen marja on syytä poimia.

Kaksoset 21.5.–21.6. Ristiriitoja on turha pelätä, kunhan muistat kohdata vastakkaiset ajatukset pää pystyssä. Näkemyksistäsi on syytä pitää hyvin kiinni.

Rapu 22.6.–22.7. Monet ylimääräiset asiat verottavat voimiasi, mutta toisaalta ne antavat myös hyvin paljon. Mieti kuitenkin tasapainon säilyttämisen keinoja.

Leijona 23.7.–22.8. Huomaat eräiden ilmeistä, miten erilaisten asioiden yhteen saattaminen tuottaa vallan erinomaisen yllättäviä tuloksia.

Neitsyt 23.8.–22.9. Olisi hyvä päästä hetkeksi eroon arjen pienistä murheista, jotta voit koota rauhassa parempaa isoa kuvaa. Monitekeminen ei tässä auta.

Vaaka 23.9.–23.10. Varasta itsellesi sekunti sieltä ja tunti täältä. Näin saat haltuusi aikamoisen aika-aarteen, jonka turvin voit toteuttaa vaikka mitä.

Skorpioni 24.10.–22.11. Otatko itsesi riittävän vakavasti? Itsekunnioituksen palauttaminen vaatii oman itsensä kunnioittamista, jossa sinulla ona vielä tekemistä.

Jousimies 23.11.–22.12. Sinua pidetään hyväntahtoisena höpöttäjänä, vaikka itse näet aivan toisenlaisena. Pohdi siis, millaisen kuvan itsestäsi oikein annat.

Kauris 23.12.–21.1. Muistatko lupauksen, jonka annoit eräälle jokin aika sitten? Tartu nyt siihen uudestaan ja aaata projekti loppuun.

Vesimies 21.1.–19.2. Kaipaat hyviä tarinoita, joita tuntuu kyllä löytyvän, mutta samalla törmäät aikamuuriin: mistä löytää hetkiä, joina saisit niistä kaiken irti.

Kalat 20.2.–20.3. Isojen, hyvien asioiden odottaminen on hauskaa, sillä vain mielikuvitus on niissä rajana. Nauti suurten mahdollisuuksien haaveilemisesta.