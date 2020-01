Horoskooppi 1.2.

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Kaikella on merkitystä, joten ota vaari tämän viikonvaihteen kaikista hetkistä. Ne antavat sinulle paljon sekä nyt että tulevallekin viikolle.

Härkä 21.4.–20.5. Kun kerran haluat olla paras, niin älä vältä vaikeitakaan asioita. Helppo tie on hyvä väylä myös henkiseen laiskuuteen.

Kaksoset 21.5.–21.6. Onko sinulla liian kiire olla tekemättä mitään, jotta voisit kohdata joko omat ajatuksesi tai toiset ihmiset? Kiireisenä olemisessa ei todella ole mitään hyvää.

Rapu 22.6.–22.7. Ilman rahaa ei mistään tule mitään. Silti asioiden tekeminen pelkästään rahan vuoksi ei johda hyvään lopputulokseen. Aina on sydän otettava mukaan.

Leijona 23.7.–22.8. Jätä tekemättä tänään se, jonka voit tehdä ensi viikolla. Raamatunkin mukaan Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä. Nykyään on jo viisipäiväinen viikko.

Neitsyt 23.8.–22.9. Ajatuksesi pyörivät arkisissa ympyröissä niin ankarasti, että olet unohtamassa muun elämän. Nosta katseesi ja katso ympärillesi.

Vaaka 23.9.–23.10. Kun sinä siirryt tässä kuussa hyvään vaiheeseen, pystyt saamaan aikaan enemmän kuin koko viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä yhteensä.

Skorpioni 24.10.–22.11. Sinua arvostellaan – ja jopa syystä. Mieti keinoja, joilla voit jopa parantaa tapojasi – sillä edellytyksellä että itsekin olet toimistasi samaa mieltä.

Jousimies 23.11.–22.12. Ole siinä ja nyt: nyt on viikonloppu ja sinulla on elämässäsi ihmisiä, joita et ole aikapäiviin tavannut. Siihen ei ole järkisyitä joten tee muutos.

Kauris 23.12.–21.1. Usko näkemykseesi ja pysy siinä. Tie on mutkainen ja mäkinen, mutta silti suunta on oikea, vaikka mitä sanottaisiin ja ajateltaisiin.

Vesimies 21.1.–19.2. Muistoissa on riemuja ja surumielisyyttä. Nosta silti tietoisuuteesi se hyvä, jonka olet hänen kanssaan kokenut.

Kalat 20.2.–20.3. Toiveikkuus ei ole koskaan ollut sinun suurin voimavarasi. Kun kerran näin on, niin yritä edes ottaa neutraali näkökulma tulevaan.