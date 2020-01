Horoskooppi 20.1.2020

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Vastavuoroisuus on monessa hyvä periaate: kun sinut kutsutaan, on hyvä esittää vastakutsu, ja kun sinulle tehdään palvelus, se on kohteliasta muistaa.

Härkä 21.4.–20.5. Pohdi ja puntaroi ja mieti, missä vaiheessa sinun kannattaa tehdä eräs hankinta. Alkavan viikon aikana sinulle tulee kuitenkin hyviä talousuutisia.

Kaksoset 21.5.–21.6. Olet huolehtinut ystävästäsi jo jonkin aikas, joten kohta olisi varmaan hyvä katsoa, miten hänen siipensä kantavat. Positiivinen yllätys odottaa kumpaakin.

Rapu 22.6.–22.7. Tarvitset kestävyyttä ja kärsivällisyyttä onnistuaksesi yrityksissäsi. Se vaatii hyvää omasta itsestäsi huolehtimista. Siis syö ja liiku ajatuksella.

Leijona 23.7.–22.8. Ota hetken aikaa rauhallisemmin huvittelurintamalla, jotta saat taloutesi taas tasapainoon. Tarpeettomien asioiden listan vain sinä osaat laatia.

Neitsyt 23.8.–22.9. Huomaatko, että ystäväsi haluaa nykyään kaikkea tavattomasti enemmän kuin ennen? Mieti muotoilua, mutta selvitä, kompensoiko hän sillä joitakin huoliaan.

Vaaka 23.9.–23.10. Ole sittenkin varovaisempi erään yrityksen suhteen. Kun huolehdit, että tavoitteillasi on todellisuuspohjaa, niin kaikki on varmempaa.

Skorpioni 24.10.–22.11. Hylkää jo se matala profiili, jonka takia olet ollut näkymättömissä. Ota paikkasi siitä eturivistä, johon sinä omassa asiassasi kuulut.

Jousimies 23.11.–22.12. Kiire innostaa sinua uusiin panostuksiin ja toimiin. Ole tarkkana, jottet etene liian pitkälle huolehtimatta selustastasi.

Kauris 23.12.–21.1. Olet yrittänyt saavuttaa erään luottamusta jo kauan, mutta tuloksetta. Pohdi toimiasi ja mahdollisuuksia toisenlaiseen lähestymistapaan.

Vesimies 21.1.–19.2. Saat hyviä uutisia ystävästäsi, mikä huojentaa mieltä. Nyt on hyvä jatkaa vaikka yksipuolistakin yhteydenpitoa kunnes hänen voimansa taas palaavat.

Kalat 20.2.–20.3. Ystävällisyyttä ja vastaanottavaisuutta ei kannata hirveäsi harjoitella, mutta silti voisit miettiä, miten olet erästä viime aikoina kohdellut.