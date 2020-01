Horoskooppi 16.1.2020

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Tyhjiö täyttyy aina jollain. Sinun ja erään etäännyttyä väliinne jää tilaa. Ole tällä kerralla tarkkana, millä sen täytät.

Härkä 21.4.–20.5. Sinusta eräällä on jalot ja hienot periaatteet toimia, mutta moni muu tuntuu uskovan hänestä toisin. Älä lähde perusteetta toisten kelkkaan.

Kaksoset 21.5.–21.6. Oikeasti sinun tulee edetä erään kanssa viisaasti ja varovaisesti, vaikka sydämesi huutaa aivan toisenlaista. Huomaat myöhemmin varovaisuuden viisauden.

Rapu 22.6.–22.7. Ota ystäväsi kokemuksista oppia, niin säästyn monelta mieliharmilta. Tietenkään toisen asiat eivät kopioidu toisen elämään, mutta asioilla on omat liikelakinsa.

Leijona 23.7.–22.8. Osoita eräälle tekojen avulla, mitä sinä hänestä ajattelet. Sanat eivät nimittäin riitä, ja hänen uskonsa niihin on aikoja sitten hiipunut.

Neitsyt 23.8.–22.9. Ota aikaa itsellesi vaikka mistä raosta. Sinä tarvitset nyt omia hetkiä ajatustesi selkeyttämiseen. Älä silti luovu asiasta.

Vaaka 23.9.–23.10. Eräiden syyttävä sormi osoittaa sinua. Et ole tehnyt mitään, mutta maineesi puhdistamiseksi on ryhdyttävä tarmokkaisiin toimiin. Sitten saat parhaat naurut.

Skorpioni 24.10.–22.11. Ystäväsi on panostanut tiettyyn asiaan, joka on hänelle tärkeä. Hänen mielestään sinä et ota sitä kyllin vakavasti. Mieti siis juttua.

Jousimies 23.11.–22.12. Tietylle kielteiselle kehitykselle ei kannata panna turhan suurta painoa. Muutos on nimittäin tulossa aivan lähiaikoina.

Kauris 23.12.–21.1. Sinulla on halua tulla vastaan, mutta eräs ei lainkaan tunnu liikahtavan omista asemistaan. Mieti, miten sinun olisi mielestäsi hyvä toimia.

Vesimies 21.1.–19.2. Pelko ja odotus sekoittuvat mielessäsi. Ole rauhallinen. Kaikki sujuu hyvin, mutta toki tilanne vaatii sinulta valppautta ja tarkkuutta.

Kalat 20.2.–20.3. Mieti tarkasti hankintoja, joihin ryhdyt. Kun sinulla kerran on varaa, niin suhtaudu huolella ostoksiin, jotka eivät toistu kovin usein.