Horoskooppi 14.1.2020

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Hauskanpito saa hetkeksi jäädä, kun sinun on suoriuduttava keskeneräisistä urakoistasi. Toisaalta niiden jälkeen juhliminen maistuu tosi makealta.

Härkä 21.4.–20.5. Nyt on oikeasti syytä levätä ja kerätä voimia. Olet kohdannut ilon ja toivon ohella myös vastoinkäymisiä, joiden sulatteluun menee aikaa.

Kaksoset 21.5.–21.6. Siedä epävarmuutta vain niin kauan kuin se on sinusta järkevää. Sen jälkeen rupea hakemaan vastauksia samalla, kun esität jatkuvasti kysymyksiä.

Rapu 22.6.–22.7. Kurkota nyt korkealle, kun sinulla on voimia ja tarmoa. Älä turhaan mieti menneitä tai haudo tulevia. Tässä on nyt ja niin on hyvä.

Leijona 23.7.–22.8. Vaikka arki onkin ystäväsi, niin arkipäiväisyys vie harhaan. Pakkovelvollisuuksien jälkeen on siis syytä vetää jotain juhlavampaa mielen peitteeksi.

Neitsyt 23.8.–22.9. Älä anna periksi, vaikka nyt tuntuisi hyvältä antaa asioiden kulkea omia polkujaan. Sinä olet omien asioittesi hallitsija ja niin on hyvä.

Vaaka 23.9.–23.10. Varo, ettet pitele käsissäsi liian monia lankoja. Solmuun menneet asiat aiheuttavat kaikille nimittäin aivan turhia vaivoja.

Skorpioni 24.10.–22.11. Vaistosi toimivat nyt hyvin. Siitä kumpuavan rohkeuden voimin sinä pystyt tekoihin, joista ennen vanhaan saatoit vain haaveilla. Anna ilosi näkyä!

Jousimies 23.11.–22.12. Ole tarkkana siitä, mitä sanot, jotta et eräiden seurassa sanoisi, mitä ajattelet. Syntymäisillään oleva konflikti saattaa helposti riehahtaa.

Kauris 23.12.–21.1. Ystäväsi kannustaa sinua ja sinun tekisi itsesikin mieli toimia toisin. Jos et voi syyttää edes olosuhteita, niin käännä katse peiliin.

Vesimies 21.1.–19.2. Sinua kyllä kuunnellaan ja sanoillasi on painoarvoa, vaikket suoraa palautetta saisikaan. On tärkeää, että itse uskot siihen, mitä teet.

Kalat 20.2.–20.3. Ystäväsi on hautautumassa keskeneräisten tehtävien alle samalla, kun sinusta tuntuu, että podet toimettomuutta. Yritä silti aloittaa, niin universumi hoitaa loput.