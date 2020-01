Horoskooppi 13.1.2020

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Sovita elämäsi arjen vaatimuksiin, mikä tarkoittaa sitä, että lykkäät tiettyjä juttuja loppuviikolle tai jopa kauemmaksikin.

Härkä 21.4.–20.5. Eräs teeskentelee selvästi tietämätöntä sinun vaikeuksistasi. Älä siitä välitä, vaan ole avoin ja kerro hänelle silti asiat juurta jaksaen ja katso reaktiota.

Kaksoset 21.5.–21.6. Jos ja kun haaveilet jostain asiasta, niin tee, herran tähden, sille jotain. Tuvan nurkassa nysvääminen ei ole hyvä tapa saada asioita tehtyä.

Rapu 22.6.–22.7. Vastatuuli on purevaa etkä tahdo päästä millään eteenpäin. Nyt on hyvä pitää pieni tauko, sillä sää on muuttumassa kannaltasi paljon suotuisammaksi.

Leijona 23.7.–22.8. Nyt on tullut oikea aika paljastaa tunteesi eräälle. Olet jo turhankin kauan kierrellyt ja kaarrellut. Valitse sopiva hetki ja toimi saman tien.

Neitsyt 23.8.–22.9. Eräällä tuntuu olevan halu estää sinun suunnitelmiasi toteutumasta. Ota siihen tiukka linja ja vastaa hänen ilkeilyihinsä asiallisesti, mutta murhaavasti.

Vaaka 23.9.–23.10. Menneestä irti pääseminen ei ole helppoa. Tulee hetkiä, jolloin se tunkee ovista ja ikkunoista. Ikävintä on se, jos et saa vastauksia kysymykseesi.

Skorpioni 24.10.–22.11. Kun teet suunnitelmasi huolellisesti, mikään ei oikeasti voi mennä pieleen. Ole siis tarkka ja sinut palkitaan ruhtinaallisesti ilolla ja mielihyvällä.

Jousimies 23.11.–22.12. Nyt on tullut sinun hetkesi olla veturina, joka siirtää ystäväsi pois toimettomuuden vaaravyöhykkeeltä. Joutilaisuus jää. Tarmo palaa.

Kauris 23.12.–21.1. Olet onnistunut unohtamaan tietyt vanhat asiat tyystin, mikä säteilee lähiympäristöösi rauhana ja tyyneytenä. Arpiset haavat saavat totisesti olla.

Vesimies 21.1.–19.2. Yllättävä uutinen menneisyydestä sekoittaa päiväjärjestystäsi. Käsittele asiaa sellaisen ystävän kanssa, jolla on perspektiiviä ja psykologista silmää.

Kalat 20.2.–20.3. Sinua onnistaa, sillä olet valinnut alkuvuodelle sopivan työtahdin. Huomaat myös työn ja levon välisen tasapainon tuottavan mahtavan hyvää tulosta.