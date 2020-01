Horoskooppi 11.1.2020

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Leikittele vapaasti vaihtoehtoisilla malleilla, sillä samalla saattaa nousta esiin jotain todella houkuttelevaa. Anna siis mielikuvituksellesi valta.

Härkä 21.4.–20.5. Tietyt erimielisyydet on hyvä hoitaa pois tässä ja nyt, jotta ensi viikko on puhdas ja moitteeton. Ota ongelmanratkaisu sydämenasiaksesi.

Kaksoset 21.5.–21.6. Onnekas sattuma auttaa sinua ratkaisemaan erään sekä taloudellisen että ihmissuhteita rasittavan ongelman. Sen jälkeen voit levätä hetken ylpeänä.

Rapu 22.6.–22.7. Sinun ja ystäväsi toiveet eivät nyt kohtaa. Sovitelkaa ja rakentakaa yhteistä kevättä, sillä sovulle on kuitenkin erinomaiset edellytykset.

Leijona 23.7.–22.8. Pysyttele loitolla eräiden ihmisten erimielisyyksistä, vaikka sinulle miten rauhanhierojan viittaa soviteltaisiin.

Neitsyt 23.8.–22.9. Läheisimpien ihmissuhteiden harmonia ei tahdo oikein säteillä loitommalle, sillä pienet ja suuremmat rajankäynnit hankaloittavat kaikkea. Ole silti kärsivällinen.

Vaaka 23.9.–23.10. Joulujen jälkeen vaihtelu tekee hyvää. Tee tänä viikonloppuna irtiotto vuodenvaihteesta ja järjestä itsesi tavalla tai toisella pienelle matkalle.

Skorpioni 24.10.–22.11. Suorapuheisuudestasi on haittaa tietyissä suhteissa. Jos pystyt hillitsemään itsesi, niin voit käyttää siten saamasi edun erään kanssa myöhemmin.

Jousimies 23.11.–22.12. Varo liiallista huolettomuutta, sillä eräät miltei odottavat sinun sortuvan virheisiin. Tarkkuus on muutenkin ihan hyvä ominaisuus.

Kauris 23.12.–21.1. Tilanteesi on hyvä: sinulla on jalat maassa ja katse tulevaisuudessa. Vaikka realismi on joskus kirosana, niin tässä tilanteessa se on sinulle etu.

Vesimies 21.1.–19.2. Kuuntele tarkalla korvalla ystävääsi, joka huokailee aivan tietyistä syistä. Anna hänelle nyt niin paljon aikaa kuin hän vain tarvitsee.

Kalat 20.2.–20.3. Sosiaalisesti vilkas viikonvaihde panee veren kiertämään suonissasi. Tällaisesta olet jo pidemmän aikaa haaveillut, joten ota kaikesta ilo irti.