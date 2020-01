Katso, mitä tähdet lupaavat sinulle vuodeksi 2020 – Oinaille on luvassa elämämuutoksia, kaksoset saavat hyviä uutisia työrintamalla....

Astrologi Satu Pauri laati Ilta-Sanomien lukijoille vuosihoroskoopin. Onko onnea rakkaudessa? Lähteekö ura uuteen nousuun? Miten onni potkii?

Oinas 21.3.–21.4. Oinaat ovat olleet otsikoissa suurten elämänmuutosten vuoksi, seitsenvuotiskriisi on kormuuttanut osaa merkin edustajista oikein urakalla. 10.4. jälkeen syntyneet joutuvat vielä tulevan vuoden aikana miettimään, ovatko tyytyväisiä nykyiseen työhön, parisuhteeseen tai terveystilanteeseen. Viisas oinas ottaa kopin elämän haasteista ja tekee tarvittavan korjausliikkeen. Kevään romanttisen jakson 20.4.–15.5. kohdalla on mahdollista panostaa lomaan, vapaa-aikaan ja rakkauselämään.

Jos alkuvuodessa ja keväässä on vielä tasaisuuden tuntua, juhannuksen jälkeen on aika ottaa turbovaihde päälle. Toimintahirmu Mars saapuu merkkiin 28.6. ja poistuu merkistä poikkeuksellisesti vasta 7.1.2021. Kesäromanssin pyörteissä eroottinen vire on korkealla. Myös ammatilliset haasteet tulevat tapetille, kunnianhimo kasvaa syödessä ja liikuntabuumi suosii merkkiä. Syksy tuo tullessaan ylimääräisiä haasteita, 11.9.–15.11. on pakko panostaa terveyteen ja hyvinvointiin, loppuvuosi kun ei anna mahdollisuutta hiljentää vauhtia.

Härkä 21.4.–22.5. Pieni tuulahdus tulevasta seitsenvuotiskriisistä puskee merkkiin loppukevään ja alkukesän aikana. Terveyden, talouden tai ihmissuhteiden haasteet kohdentuvat alkuun 21.–24.4. syntyneisiin. Ilme kirkastuu onneksi loppukesän ja syksyn kohdalla, mutta pieni vastatuuli palaa takaisin joulun alla. Muutoin härän merkille on luvassa lähes pelkkää auringonpaistetta, vuoden Hannu Hanhi löytyy ehdottomasti tästä merkistä. Etenkin toukohärkä on maalis-huhtikuun kohdalla melkoinen onnenpotkujen keräilijä, työn ja talouden saralla on mahdollista ottaa iso harppaus. Kevätmatkat ja romanttiset viritykset ovat parhaimmillaan 5.3.–3.4.

Merkissä liikkuva Uranus on ollut kohtalokas mm. Juha Sipilälle (25.4.) ja Jussi Halla-aholle (27.4.), joiden poliittinen ura koki melkoisen myllerryksen 2019. Huhtikuiset ja kuunvaihteessa syntyneet härät ottavat rohkeasti uuden suunnan vuonna 2020, osa impulsiivisten päätösten myötä. Koska seitsenvuotiskriisi puskee merkkiin kovalla voimalla, on tärkeitä päätöksiä hyvä miettiä syksyn tullen pitkään ja hartaasti.

Kaksonen 22.5.–22.6. Kaksosessa on heti alkuvuodesta aimo annos kärsimättömyyttä, innostus riittää moneen asiaan, mutta harva tulee valmiiksi. Meno tasoittuu lumien sulaessa, huhtikuun puolella on aikaa nauttia loman, eksoottisen matkan tai romantiikan sykkeestä. Rakastuneelle kaksoselle on luvassa hyviä uutisia; rakkauden jumalatar Venus saapuu merkkiin 3.4. ja poistuu vasta alkusyksystä 6.9. Vappukarkelot, koulujen päättäjäiset tai kesähäät ovat tänä vuonna erityisen lämminhenkiset. Rakastunut kaksonen joutuu kuitenkin perääntymään 13.5.–25.6. välillä, tunteet kylmenevät tai välimatka etäännyttää. Heinäkuun puolella on luvassa unelmaloma erityisen hyvässä seurassa.

Työrintamalla toukokuinen kaksonen on parhaissa asetelmissa etenkin loppukevään ja alkukesän kohdalla, vuoden parhaat uutiset saapuvat kuitenkin vasta hieman ennen joulua, hyvää kannattaa odottaa. Kesäkuinen kaksonen joutuu vielä odottelemaan omia lahjapakettejaan, parhaat hetket kun näkyvät enemmän vuoden 2021 puolella. 7.–13.6. syntyneiden on pakko keskittyä terveyden ja hyvinvoinnin vaalimiseen.

Rapu 22.6.–22.7. Ravuille hyvät uutiset liittyvät varmasti seitsenvuotiskriisin loppumiseen 19.12. Sitä ennen 12.7. jälkeen syntyneet joutuvat kuitenkin vielä karsimaan elämästään liian hankalia ja itselle sopimattomia asoita. Huono työ, parisuhde tai asunto voi tässä prosessissa mennä vaihtoon. Muutoin ravun merkissä koetaan tärkeitä oivalluksen tunteita, kipeän selän tai jatkuvan väsymyksen myötä tulee lähdettyä kuntopolulle tai ruokavalioremonttiin. Etenkin 7.–11.7. syntyneet kokevat haastavan elämänvaiheen jälkeen sisäistä levollisuutta.

Vuosi lähtee käyntiin tasaiseen tahtiin, mutta 16.2. lähtien työrintamalla paineet kasaantuvat ensin kesäkuisen ravun harteille, heinäkuinen rapu tasapainoilee kiireiden kanssa maaliskuun kohdalla. Kesäloma tuntuu käynnistyvän tunnelman kannalta vasta elokuun puolella, ruohonleikkuri, auto tai tietokone kun temppuilee 18.6.–12.7. Elokuun puolella romantiikka kaipaava rapu saa viettää intohimoisia hetkiä. Jos syksyn tullen ei kykene poistamaan elämästään turhia ärsykkeitä, nämä seuraavat mukana aina vuodenvaihteeseen saakka.

Leijona 22.7.–23.8. Merkissäsi on valtaisa annos uudistumisen intoa, muutoksen tarvetta ja impulsiivista mieltä. Näiden yhdistelmä ei välttämättä ole paras mahdollinen, kun on tarve pitää kiinni turvallisista puitteista. Heinäkuinen ja kuunvaihteessa syntynyt leijona tekee rohkeita päätöksiä ja uskaliaita siirtoja vuoden kuluessa, 22.–26.7. syntyneet joutuvat kuitenkin loppukevään ja alkukesän kohdalla tarkistamaan valintojensa seurauksia. Seitsenvuotiskriisi kun puskee tällöin merkkiin.

Talvilomalaisten energiakäyrä on sopivasti korkealla heti alkuvuodesta aina helmikuun puoleenväliin saakka, leijona tulee olemaan kovassa iskussa hiihtoladulla ja myöhemmin kesällä lenkkipolulla. Juhannuksen jälkeen alkava kesäjakso on koko merkille voimaannuttava, vesillä liikkuminen, moottoripyörän kyydissä nautiskelu tai huimapäisyys laskuvarjohyppäyksen muodossa vetää puoleensa. 6.9.–2.10. välillä leijona viettää vuoden parhaat loma- ja vapaa-ajan hetket, osalla onnistaa myös romantiikan saralla.

Neitsyt 23.8.–23.9. Neitsyen merkille on luvassa satumaisen onnistunut vuosi, etenkin, jos vuoden aikana onnistuu kiertämään vastaan tulevat sudenkuopat. Elokuiselle neitsyelle joulukuu 2019 oli jo monella tavalla onnekas, syyskuiset merkin edustajat hyppäävät samaan kelkkaan heti alkuvuodesta. Ylennykset, palkankorotukset tai etenemiset työssä tekevät hyvää niin kukkarolle kuin itsetunnollekin. 9.–15.9. syntyneiden on syytä panostaa selkeyteen ja turvallisuuteen, erilaisista sopimuksista on hyvä olla mustaa valkoisella.

Neitsyt saa kiivaan elämänrytmin keskellä panostaa mukaviin lomamatkoihin ja vapaa-aikaan. Alkuvuoden tai kevään kohdalle osuva hiihto-, kaupunki- tai kylpyläloma tankkaa energiavarastoja pitkäksi aikaa. Taloudellinen tilanne paranee hyvien sijoitusten, perinnön tai pienen onnenpotkun myötä. Ihmissuhteissa ilmenee jännitteitä 13.5.–25.6., romantiikan kannalta parasta aikaa on luvassa vasta syksyn tullen, 2.–28.10. Loppuvuodesta saa nautiskella ahkeruuden hedelmiä.

Vaaka 23.9.–23.10. Merkkiisi on osunut kovasti paineita ja erilaisia haasteita, joiden keskellä olet joutunut tasapainoilemaan pitkän aikaa. Seitsenvuotiskriisi koskee vielä tulevana vuonna 14.10. jälkeen syntyneitä, oman tasapainon löytäminen vaatii työn, terveyden ja talouden solmujen selvittelyä. Onneksi apujoukkoja saapuu merkkiin jo loppukeväällä, 23.–26.9. syntyneet saavat vaihteeksi nautiskella elämänkulun soljuvuudesta.

Vaa'an sosiaalinen kevät on parhaimmillaan 3.4.–13.5., vaaka loistaa erilaisissa yhteistyökuvioissa, neuvottelussa ja palavereissa. Kesän lomajaksolla heinä–elokuussa vaaka keksii itselleen työlään projektin remontin, pihatalkoiden tai kunnonkohotuksen myötä. Syksyn tullen on hyvä osata levätä, sillä ylienerginen buumi jatkuu aina vuodenvaihteeseen saakka. Romantiikka kukkii 28.10.–21.11., joulun lähestyminen tekee hyvää rakkauselämälle.

Samalla, kun merkin viimeisinä päivinä syntyneet päästävät 17.12. jälkeen irti seitsenvuotiskriisistään, merkin alussa syntyneet aloittavat henkilökohtaisen menestystaipaleensa. Vaa'an merkille on luvassa upea vuosi 2021!

Skorpioni 23.10.–22.11. Loppuvuoden 2019 jälkeen alkuvuoden 2020 loma- tai vapaa-ajan jakso tulee merkille kuin tilauksesta, lepo ja rentoutuminen tulevat todella tarpeeseen. Talviloma 13.1.–7.2. välillä lataa akkuja tehokkaasti, kiire ja stressi unohtuu mukavassa seurassa. Seitsenvuotiskriisi hiipii merkkiin maaliskuun lopulta lähtien ja loppukevään ja alkukesän aikana 23.–26.10. syntyneet joutuvat jo kohtaamaan epäselviä elämäntilanteita ja ihmissuhteita. Koko merkin lomatunnelmat ja romanttiset viritykset ovat parhaimmillaan elokuussa ja 21.11.–15.12.

Lokakuinen ja kuunvaihteessa syntynyt skorpioni on keskellä elämänmuutosprojektia, joka valmistuu vasta vuoden 2021 puolella. Marraskuisen skorpionin vuosi tulee olemaan menestyksellinen. Etenkin 8.11. jälkeen syntyneet osaavat rakentaa itselleen toimivan menestyskonseptin, etenkin kevät palkitsee ahkeruuden ruhtinaallisesti. Taloustilanteen kannalta kannattaa olla hereillä 14.–28.10. välisenä aikana, ylimääräiset laskut tai menot sotkevat helposti vuosibudjetin.

Jousimies 23.11.–23.12. Edessäsi on melkoinen toimintavuosi, sillä kiivasrytminen Mars siirtyy merkkiisi heti alkuvuodesta 3.1. Jos edessäsi on vaativa työprojekti, opiskelu tai innostut kuntoilemaan, toimintatarmosi on huipussaan. Joulukinkun sulattelujakso kestää tehokkaana aina helmikuun puoleenväliin saakka. Kevään ja alkukesän kohdalla saat henkäistä hetken, ihmissuhteissa ilmenevät haasteet kaipaavat kuitenkin panostasi 13.5. jälkeen. Jokin hiertää kengässä aina juhannukseen saakka.

Juhannuksen jälkeen marraskuinen jousimies löytää itsensä tuhannen ja yhden tehtävän kimpusta, kesän kulkuun ilmaantuu paljon mieluisaa tekemistä. Joulukuisen jousimiehen hyppää samaan energiseen kelkkaan heinäkuun jälkimmäisellä puoliskolla, loppukesä on liikunnalliselle merkin edustajalle tuloksentekoaikaa. Osalle elokuu tuo mitalin urheilukilpailusta, toiselle hyvän mielen dieetin onnistumisesta. Jos 11.9.–15.11. välisen ajanjakson onnistuu kääntämään edukseen, loppuvuonna on helpompi nauttia parisuhteen iloista. Romantiikka sykkii kiihkeänä 15.12. jälkeen.

Kauris 23.12.–21.1. Kauriin merkki on kovasti estradilla vuoden 2020 aikana. Uudet mahdollisuudet näkyivät jo joulukuisen kauriin osalta loppuvuoden 2019 kohdalla nimityksinä tai palkankorotuksina. Kauriilla on nyt mahdollisuus näkyä ja kuulua, Viron sisäministerille iloisia terveisiä; toimittajapoikasesta voi tulla vaikka ministeri (Timo Harakka 31.12.).

Vuosi alkaa merkin osalta juoksevien asioiden hoitamisena, tammikuun alkupuoli kuluu veroilmoitusta, vakuutus- tai lainapapereita täyttäessä. Joulukuisen kauriin työpaineet näkyvät helmikuun jälkimmäisellä puoliskolla, tammikuinen kauris on liekeissä maalis-huhtikuun aikana. Etenkin 11.1. jälkeen syntyneet ovat kevään menestyjiä. Koska romanttinen Venus ei vuoden aikana kierrä merkissä, ihmisuhteesta on hyvä pitää erityisen hyvää huolta. Monen velvollisuuden keskellä on hankala panostaa kumppanuuteen. Syksyn tullen erilaiset ärsykkeet venyttävät kauriin pinnaa, kiire ja hankalat työkaverit aiheuttavat kestoärsytystilan, joka merkin lopulla syntyneiden osalta helpottaa vasta alkuvuodesta 2021!

Vesimies 21.1.–20.2. Vesimies jatkaa joulun alla 2019 alkanutta ihanaa lomajaksoaan aina 13.1. saakka, vuosi alkaa siis rennon letkeästi, osalla hyvinkin romanttisissa merkeissä. Tammikuun jälkimmäinen puolisko on tehokas viestintäammattilaiselle, opiskelijalle tai kirjailijalle, ideoita ja ajatuksia syntyy vilkkaasti. Työn tehoviikot käynnistyvät tammikuisen vesimiehen osalta 30.3. ja helmikuiset merkin edustajat liittyvät toimintaviikoille huhtikuun puolenvälin jälkeen. 4.–10.3. jaksolla on huono hetki allekirjoittaa lainapapereita tai työsopimusta.

Vesimies pääsee viettämään vilkasta sosiaalista kevättä 3.4. jälkeen, erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä vaikuttaminen tuntuu luonnolliselta. Vaikka alkukesän kohdalla tuleekin kädenvääntöä toimintatavoista, on juhannuksen jälkeen mukava häärätä kyläyhteisön kesätoiminnan puheenjohtajana. Merkkiin puskeva seitsenvuotiskriisi antaa osviittaa itsestään loppukevään ja alkukesän aikana, tulilinjalla ovat alkuun 21.–24.1. syntyneet. Rauhallisemman syksyn jälkeen loppuvuosi 19.12. jälkeen näyttää merkin osalta toiveikkaalta, vuoden 2021 puolella mitalit jaetaan vesimiehen merkille.

Kalat 20.2.–21.3. Kala saa tyynenä seurailla vierestä, kun muilla merkeillä tuntuu olevan erilaisia ikäkriisejä tai seitsenvuotistarkistuksia. Vuoteen on mukava lähteä herkän avoimin mielin, 13.1–7.2. kohdalla upea talviloma, matka tai romanttinen risteily hellii merkkiä. Koska työrintamalla on luvassa paluu menneisyyteen 17.2.–4.3., alkuvuodesta kannattaa olla erityisen huolellinen ja tarkka, virheet eivät palaa hoidettaviksi kevättalven kuluessa. Viestintäviikot jatkuvat merkin osalta aina 11.4. saakka, upeat ideat kannattaa hyödyntää käytäntöön.

Loppukevään ja alkukesän kohdalla kala joutuu vääntämään asioita rautalangasta, kiire ja pienoinen stressi aiheuttaa jännitteitä ihmissuhteisiin. 28.6. jälkeen on mahdollisuus löysätä vauhtia, upea kesäloma antaa tilaisuuden hengähtää, etenkin elokuu on vuonna 2020 kalalle upea lomakuukausi. Kun syksy saapuu, kala löytää tavan huolehtia omasta kunnostaan ja hyvinvoinnistaan, empaattinen auttajaluonne pääsee oikeuksiinsa etenkin loppusyksyn kohdalla.