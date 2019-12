Horoskooppi 27.12.2019

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Kuljet tyynesti joulun jälkeen sielun maisemassa, joka ei voi enää antaa enemmän toivomista. Muista kiittää ystäviäsi loppusyksystä.

Härkä 21.4.–20.5. Toisten mielipiteitä voi kuunnella ja ottaa ehdotuksia vastaan, mutta pidä tiukasti kiinni omasta linjauksestasi, joka on tässä tilanteessa paras.

Kaksoset 21.5.–21.6. Jos joku toimii väärin tai tyhmästi, niin sinun velvollisuutesi ei ole ojentaa häntä vaan kertoa vain oma ajatuksesi. Jos hän on fiksu, hän kyllä tajuaa.

Rapu 22.6.–22.7. Vuoden lopulla huomiosi keskittyy usein omaan itseesi ja omiin tekoihisi. Mieti menneitä ja pohdi tulevia, mutta älä kanna liikaa huolta kaikesta.

Leijona 23.7.–22.8. Saavutat erään tavoitteen vastoin ystäväsi vannomaa toisenlaista käsitystä. Iloitse siitä hänen kanssaan ja pidä jatkossakin sanasi.

Neitsyt 23.8.–22.9. Nouset esiin, vaikka mielesi tekisikin vaipua taka-alalle. Epämukavalta tuntuva rooli muuttuu kuitenkin erään ihmisen ansiosta mitä siedettävimmäksi.

Vaaka 23.9.–23.10. Tartu nyt asioihin sillä ajatuksella, että niitä ei sen jälkeen tarvitse pitkään aikaan muuttaa. Huolellinen toiminta takaakin sen.

Skorpioni 24.10.–22.11. Joulun jälkeen on korkea aika viettää laatuaikaa ystävien kanssa. Kiireet ovat takana ja joulun aiheuttama paine on poissa. Tämä on sinun aikaasi.

Jousimies 23.11.–22.12. Sinua kuunnellaan nyt enemmän kuin ennen. Mieti siis tarkasti, mitä sanot, ettet joutuisi korjailemaan puheitasi useampaan kertaan.

Kauris 23.12.–21.1. Keskeneräiset hankkeet uhkaavat pilata loppuvuotesi syömällä energiaasi. Nyt on oikea aika pohtia omia resurssejasi ja miettiä, mihin kaikkeen oikein ennätät.

Vesimies 21.1.–19.2. Ota lempeästi vastaan vuoden lopun ajat, jotka tarjoavat pieniä murheita, mutta niiden vastapainona myös isoja iloja.

Kalat 20.2.–20.3. Onnellisuuteen on hyvä pyrkiä ja onnea on ihana etsiä. Useimmiten onni tulee kyllä hakematta ja pyytämättä kuin universumin armonosoituksena.