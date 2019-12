Horoskooppi 12.12.2019

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Jos kerran kaipaat seikkailua, niin et sitä toden totta kotisohvaltasi löydä. Sinun pitää antautua maailmalle ja hyväksyä seikkailun kutsu. Huomaat pian eron.

Härkä 21.4.–20.5. Sinua kannustetaan pidättyvyyteen ystävien huomioimisessa ja kenties jopa lahjojen hankkimisessa. Mieti, mitä tuollaisille muka varoittelijoille tulisi oikein tehdä.

Kaksoset 21.5.–21.6. Jos ja kun sinulle tarjotaan tilaisuutta tehdä ja oppia keväällä jotain uutta, niin ota se kiljuen vastaan. Sitähän varten olet olemassa.

Rapu 22.6.–22.7. Kun teet päätöksesi niin, että nojaat niissä kylmiin tosiasioihin, niin lopputulos ei kenties ole kovin runollinen, mutta toisaalta se toimii sinun kohdallasi.

Leijona 23.7.–22.8. Työt kasaantuvat, mikä lisää painetta, mikä puolestaan levittää huolta ja epävarmuutta. Tee selväksi eräille, että nyt on korkea aika saada tukea.

Neitsyt 23.8.–22.9. Päivänpaistetta sekä lemmen- että muullakin ystävärintamalla. Alat jopa unohtaa pimeän loppusyksyn ahdistukset tässä ilotulituksessa.

Vaaka 23.9.–23.10. Jouluun on vielä paljon aikaa. Ehdit siis hyvin tutkailla, mikä kotikomeroissa on hyvää ja tärkeää ja mikä on rojua ja roskaa. Kaikkea silti riittää.

Skorpioni 24.10.–22.11. Jälleen kerran eräs sinulle tärkeä ihminen on kompastellut taipaleellaan niin, että sinusta tulee joksikin aikaa hänen miltei ainoa turvansa. Sopeudu!

Jousimies 23.11.–22.12. Älä jätä mitään sattuman varaan, kun lähestyt erästä ihmistä. Muista silti, että oppikirjamainen eteneminen on aivan kamalaa. Entä, jos olisit oma itsesi?

Kauris 23.12.–21.1. Kun opettelet jakamaan voimasi paremmin, kukistat jopa erään ihmisen sinulle tuputtaman hyvältä kuulostavan, mutta katastrofin aineksia sisältävän jutun.

Vesimies 21.1.–19.2. Arpaonni suosii ystävääsi. Onneksi kateuden kipinät eivät pysty lävistämään sinun ystävyyden panssariasi. Tue ystävääsi, jos hän alkaa epäröidä asioista.

Kalat 20.2.–20.3. Sinua on onneksi miltei mahdotonta saada mukaan epärealistisiin hankkeisiin, joita optimistiystäväsi jatkuvasti tuputtaa. Suu säkkiä myöten on hyvä periaate.