Horoskooppi 4.12.2019

Oinas 21.3.–20.4. Sinulla on halua jatkaa erään kanssa yhteisellä tiellä, mutta olosuhteet tuntuvat olevan teitä vastaan. Tarvitsette silti toistenne tukea.

Härkä 21.4.–20.5. Erään kilpailunhaluisuus huolettaa sinua. Ole valppaana, mutta luota samaan aikaan itseesi ja omiin voimiisi. Sinulla on silti valttikortit kädessäsi.

Rapu 22.6.–22.7. Laskelmallisuuden puute on tilanteen mukaan joko hyvästä tai pahasta. Lähde sinä siitä, että olet vilpitön ja tahdot oikeasti kaikkien parasta.

Neitsyt 23.8.–22.9. Paljonko on paljon? Mitä on vähän? Mitä sinä oikeasti kaipaat ja onko siitä monelle jakamista? Nyt on oikea hetki miettiä elämän pieniä ja isoja asioita.