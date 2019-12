Horoskooppi

Horoskooppi 3.12.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Aloita maailman parantaminen itsestäsi. Pienellä askeleella saat jo hyvän mielen prosessin käyntiin eikä se maksa mitään muuta kuin vaivan.Talven tuulet tempaavat sinut mukaansa ja saavat pääsi pyörälle. Ajattelemattomuutesi ja harkitsemattomuutesi antavat uskoa hurjaan muutokseen.Ajattelette ystäväsi kanssa nykytilanteessa vain itseänne. Varokaa tilannetta, sillä se johtaa jossain vaiheessa ristiriitoihin.Pieni seikkailu tuntuu nyt houkuttelevalta. Sen esteenä taidat olla vain sinä itse. Nyt tarvitaan mielen lujuutta ja ripauksellinen sydämen rohkeutta.Onnistut säästämisessä niin hyvin, että pystyt kustantamaan itsellesi myöhemmin talvella jotain arjesta ylös nostavaa. Huomaat arjen ja juhlan ihanan eron.Saat sillä tavalla lisää rahaa, että voit elää hetken aikaa pihtailematta. Sijoittaessasi jonnekin sijoita myös ystäviin ja läheisiin.Ystäväsi kumoaa huolensa sinun niskaasi. Kuuntele aikasi ja huomauta sitten tilanteen kohtuuttomuudesta, mutta tee se silti hienovaraisesti.Olet tehnyt huonot kaupat, mutta selviät säikähdyksellä, jos uskot ystäväsi neuvoja ja rupeat korjaamaan tilannetta.Vähäpätöinen asia on ajanut sinut yhteentörmäyskurssille ystäväsi kanssa. Ehditte vielä välttää kolhut, jos tartutte nyt heti toimeen.Varo liiallista impulsiivisuutta, jonka seurauksia olet turhan usein joutunut selittelemään. Yritä siis ensin ajatella ennen kuin alat toimia.Saat taloudellista tilannettasi koskevan ehdotuksen, joka on niin houkutteleva, että siihen on syytä tarttua saman tien. Ole muuten tarkkana.Tämä talvi avaa sinulle uusia rakkauden ja romantiikan näkymiä, mikä onkin ihanaa, sillä taakse jääneen syksyn jälkeen tarvitset sitä todella.