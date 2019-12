Horoskooppi

Horoskooppi 2.12.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Viimevuotinen päätöksesi sesongin valmisteluista on yhä alitajunnassasi. Älä anna ankean hämärän marraskuun masentaa vaan etene kuten ajattelit.Sinun itsesi on oikeasti tiedettävä, mitä haluat. Et voi ulkoistaa toiveitasi. Toki syyllisyyttä tekemiseen voit yrittää sysätä, mutta omatunto on tiellä.Tiedät rahatilanteesi, joten johtopäätös on selvä. Nyt on juuri oikea hetki muutoksiin, jotta joulustasi tulee lämmin ja valoisa.Joudut tekemään ihmissuhteissa isoja päätöksiä – tai pikemminkin saat tehdä. Yksi perin tärkeä päätös johtaa sinut pitkäaikaiseen onneen.Älä pane turhan paljon painoa eräälle nyt kielteiseltä vaikuttavalle kehitykselle. Tilanne muuttuu yllättävänkin nopeasti sinun kannaltasi paremmaksi.Ystäväsi pelkää, että suhteenne kärsii, kun eräs suhdettanne tähän asti säännellyt asia on muuttunut. Todista hänelle, että asia on toinen ja tilanne jatkuu.Eräs toiveesi ei täyty automaattisesti. Olet tottunut elämäsi aikana lukuisiin pettymyksiin, joten tämä ei yllätä. Tärkeintä on, että se kuitenkin täyttyy.Yritä tilanteestasi huolimatta solmia nyt uusia tuttavuuksia. Enää se ei ole niin helppoa kuin aiemmin, mutta silti sinä olet vahvoilla.Kivi putoaa sydämeltäsi, kun saat erään ilahduttavan viestin. Pääset toimimaan vapaasti ja maailma näyttää aivan toisenlaiselta.Puhu omista ongelmistasi vain todella luotettavien ystävien kanssa. Huomaat ystävästäsi sen tärkeyden. Juoruaminen on muutenkin rumaa.Kun nyt selvität erään vanhan velan, niin pääset tietystä alitajuntaasi kalvavasta isosta huolesta ja vapautat valtaisasti uutta energiaa.Rakkauselämässäsi ei ole välttämättä kaikki aivan kohdallaan. Nyt on tärkeää keskustella hänen kanssaan avoimesti. Huomaatte seuraukset välittömästi.