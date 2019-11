Horoskooppi

Horoskooppi 30.11.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Huomaavaisuutesi huomataan. Muutenkin hyvät ja kauniisti tehdyt asiat tuottavat sinun lisäksesi iloa muillekin. Kaikella on merkitystä.Älä jää odottamaan erään aloitetta vaan ole itse aktiivinen. Se antaa sinulle myös tietynlaisen etulyöntiaseman.Nyt ei kannata vetäytyä pimentoon vaan tuo itsesi esiin. Tarvitset uusia avauksia ja niitä ei tule ellet ole todella aktiivinen.Olet ystäväsi mielestä toivottoman varovainen. Rohkaise mielesi ja aloita vaikka siitä, että tänä viikonloppuna investoit itseesi oikein kunnolla.Tunne-elämän alueella kohdattu pettymys vahvistaa, vaikka siitä toipumiseen meneekin aikaa. Sinulle avautuu kuitenkin ilahduttavan nopeasti uusi mahdollisuus.Joku tulkitsee viattoman leikin aivan väärällä tavalla. Joudut selittelemään leikkimielistä asiaa jonkin aikaa. Mutta tavallaan se kyllä kannatti.Ankea jakso päättyy, ja tunne-elämässäsi alkaa hieno ja antoisa aika. Järjestä sen kunniaksi ystävillesi iloiset joulunaluskekkerit.Ystäväsi vaikuttaa väsyneeltä. Käytä tarmoasi hänen virkistämiseensä. On hetkiä, jolloin oma saa hetkeksi väistyä toisen ilon ja onnen tieltä.Nyt jos koskaan matka piristäisi sinua. Rupea suunnittelemaan jotain pientä tai suurempaa – aivan kukkarosi mukaan. Jo suunnittelukin virkistää.Varo yliarvioimasta mahdollisuuksiasi. Kysy tiettyyn asiaan tarjouksia useammalta taholta ennen kuin teet mitään sitovaa siihen liittyen. Vara on viisautta.Pikkujoulu ja ensimmäinen adventti on aina ollut sinun juttusi. Juhli siis sitä niin kuin joka vuosi ainutkertaisena toistuva asiaa vain juhlitaan.Unelmointisi romantiikasta ja rakkaudesta on viime aikoina hiipunut. Nyt on yksityisten elvytystalkoiden paikka. Muutos kannattaa aloittaa jo nyt.