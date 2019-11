Horoskooppi

Horoskooppi 29.11.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Käy ystäväsi kanssa läpi ideoitasi. Kuuntele hänen näkemyksiään, sillä niissä puhuu syvä kokemus, mikä säästää sinulta todella paljon.Älä anna periksi. Viikonloppu vapauttaa energiaasi, jota tämä viikko on toden totta perustellusti kahlinnut. Kokemusta rikkaampana siirryt joulukuuhun.Joskus arki on kamppailua kelloa vastaan. Niin on, hyväksyit asian sitten tai et. Aika on armoton vastustaja, mutta sen armahdusvoimakin on suuri.Lykkää nyt erästä isoa päätöstä hivenen. Pienen hetken odotuksen jälkeen tilanne on kannaltasi niin paljon otollisempi.Osaat lukea ystävääsi kuin avointa kirjaa. Ole silti varovainen, sillä aina on pienen pieni mahdollisuus, että erehdyt. Äläkä jaa neuvoja.Eräs puhuu yhtä ja toinen toista, vaikka kyseessä on yksi ja sama asia. Ole tarkkana, kun muodostat näkemyksesi siitä, sillä asialla on monta puolta.Ojenna auttava kätesi, vaikka joutuisitkin sen vuoksi ponnistelemaan. Ihmisen auttaminen hädän hetkellä on nyt sinulle tärkein juttu.Terveys on tärkeä asia. Lähde hoitamaan itseäsi siten, että pidät itsesi hyvässä kunnossa. Se vaatii toimia, mutta katso ympärillesi, niin saat motivaatiota.Sano toki mielipiteesi, mutta vältä tiukkoja kannanottoja asioista, joista et oikeasti tiedä kovin paljon. Vältyt monelta anteeksipyynnöltä.Hyvä, jos olet tyytyväinen toimiisi eräässä. Teit kaikkesi, mikä ei tyydytttänyt kaikkia, mutta selvisit jutusta ehjin nahoin. Tyylipisteitä ei jaeta.Ajatuksesi pyörivät kaiken aikaa niin arkisissa ajatuksissa, että ystävääsi hirvittää. Varustaudu pikkujouluun ajatuksella, että juhlit adventtia oikein olan takaa.Sinä pystyt kyllä sanomaan ei houkutuksille, mutta ystäväsi kanssa tilanne on toinen. Auta häntä tuputtamatta silti oikeana pitämääsi kantaa.