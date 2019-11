Horoskooppi

Horoskooppi 28.11.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Ystävät ovat sinulle kaikki kaikessa, mutta joskus hauskat ja tärkeät asiat kilpailevat keskenään. Sinun on nyt hoidettava velvollisuutesi.Sinut kutsutaan mukaan ystäväsi mielestä epärealistiseen juttuun. Usko kerrankin häntä ja huolehdi, että pääset varmasti asiasta kuivin jaloin rannalle.On tilanteita, jolloin on hyvä antaa mennä. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, mutta joskus tilanteen mukana kulkeminen on puoli voittoa. Harkitse hetki.Sydämessäsi jyskyttää vain yksi asia. Malta silti mielesi, sillä vaikka odottavan aika tuntuukin nyt pitkältä, niin pian pääset toteuttamaan haaveitasi.Haluatko todella edetä valitsemallasi tiellä? Päätöksenteon aika koittaa pian, joten harkitse kaksi kertaa ja sukella joko täysillä tai vaihda kenttää.Et varmasti halua loputtoman pessimistin leimaa. Ole siis tarkkana ja kerro valtavirrasta poikkeavat mielipiteesi rauhallisesti ja hyvin perustellen.Huomaat yhtäkkiä kaiken sujuvan kuin ennen vanhaan. Vaikka ajan rattaita ei saakaan pyörimään takaperin, niin nauti silti vanhoista muistoista.Muistot ovat tärkeät, mutta niissä jatkuva piehtarointi ei tee kenellekään hyvää. Annostele siis tarkasti nostalgiaa omaan elämääsi.Sinua yritetään jymäyttää. Jos siinä onnistutaan, niin vaikene asiasta, sillä vika oikeasti oli vain sinun. Anna silti samalla mitalla takaisin.Toimiva arki on parasta, mitä voit itsellesi ja ystävällesi tarjota. Suunnittele ja järjestä ja ota sen jälkeen tilanne haltuusi. Nautintosi on suuri.Sinusta tuntuu, että voisit ottaa elämän löysemmin kukkaronnyörein, mutta erehdyt. Jatka vielä hetki tarkan markan politiikkaa, niin sitten pääset vapaaksi.Varoita ystävääsi huikentelun vaaroista. Tee se kahdesti, jos hän ei ensiyrittämällä usko. Jos sittenkään ei näy merkkejä paremmasta, niin anna olla.