Horoskooppi

Horoskooppi 26.11.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Avoimuus ja rehellisyys ovat olleet valttejasi, mutta nyt eräs haastaa sinua. Perustele viimeaikaista toimintaasi ja palaa entiselle tielle.Säilytä malttisi, vaikka mielesi mitä hyvänsä muuta tekisikin. Samaan aikaan toisaalla rakkauselämässä rupeaa tapahtumaan kaikkea jännittävää.Et voi loputtomasti toistaa samaa kaavaa, sillä joku vielä huomauttaa mielikuvituksesi puutteellisuudesta. Anna tilaa sinussa olevalle luovuudelle.Viikko alkaa ja jatkuu hyvällä työvireellä. Jos voit ahkeroida, niin tee nyt heti alkuviikosta asioita jopa varastoon loppuviikon yllätysvapaiden varalta.Vanhan tuttavan tapaaminen saa sinut sekä mietteliääksi että hiven surulliseksi. Kaikki me muutumme, mutta siksi hetkistä ja ihmisistä pidetään kiinni.Vähennä riitelyä keskustelemalla erään kanssa avoimemmin kuin ennen. Kuuntele oikeasti häntä ja anna myös kunnollista palautetta.Eräät asiat ottavat takapakkia, vaikka kuinka yrität ponnistella. Hyväksy tilanne ja yritä jonkin ajan kuluttua uudestaan. Universumi jakaa tilaisuuksia.Usko tai älä, mutta sinuakin varovaisempia ihmisiä on olemassa. Rentoudu ja ota vastaan, mitä sinulle annetaan. Niillä eväillä pääset pitkälle.Avaudu ystävällesi romanttisista ajatuksistasi erästä kohtaan, niin huomaat, ettei tilanteesi olekaan niin ongelmallinen ja ainutlaatuinen kuin luulit.Viehätysvoimasi ja huumorintajusi ovat pettämätön yhdistelmä. Vaikka suuntasi on oikea, niin etene silti varovasti, sillä kateellisia on liikkeellä.Järkevyys ja käytännöllisyys eivät aina ole olleet sinun valttejasi. Anna muutoksen näkyä ja yritä vähitellen tehdä siitä itsellesi uusi perusta.Rakkauden kaipuu ei ymmärrettävästi ole ylimmäisiä tunteitasi tällä hetkellä. Älä kuitenkaan sulje mitään ovia ennen kuin olet keskustellut ystäväsi kanssa.