Horoskooppi

Horoskooppi 25.11.19

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Marraskuiseen näköpiiriin on ilmaantumassa uutta ja säkenöivää. Pysähdy ja lähde sen jälkeen heti sitä kohti. Pimeys väistyy.Huomaatko, että lähestyt ihmisiä aika ennakkoluuloisesti. Pieni ojennuskurssi on nyt paikallaan. Ota juttu nyt toden teolla sydämenasiaksesi.Älä polta proppujasi, vaikka moni asia meneekin hetken aikaa päin mäntyä. Osoita ymmärrystä niin itseäsi kuin itseäsi heikommassa asemassa olevia kohtaan.Menettelysi erään raha-asian suhteen ovat olleet oikein. Et ole edennyt varomattomasti, mutta nyt on vain odotettava.Tietty ystävyyssuhde lujittuisi pienellä huomaavaisuudenosoituksella. Tee asia tyylikkäästi ja vähäeleisesti, niin vaikutus on sitäkin suurempi.Saat eräältä kokeneemmalta hyvin päteviä ja asiantuntevia ohjeita ja tietty työasia ratkeaa miltei kuin itsestään. Opit myös paljon siinä sivussa.Opettele diplomatian käyttöä erään ihmissuhteen osalta. Se on paras keino selviytyä tästä muuten niin hankalaksi käyvästä jutusta. Etene hitaasti.Jos sinulle kerran on uskottu luottamuksellisesti asia, niin älä paljasta kenellekään uteliaalle sitä. Siitä ei seuraisi kuin paha mieli.Huomaat, miten vähän oikeasti vaaditaan siihen, että saat rauhan tietyn asian suhteen. Hetken työ nyt suo ison levon myöhemmin.Yksityiselämän pienet häiriöt vaivaavat kuin kivi kengässä. Pysähdy siis niiden äärelle ja poista ne, jotta voit jatkaa viikkoa paremmin mielin.Tee eräästä tilanteesta itsenäinen arviointi ja rupea sen jälkeen tekemään asian vaatimia korjausliikkeitä. Asialla on myös oikeasti kiire.Mahdollisuudet uuden ihmissuhteen löytymiseen ovat nyt parhaimmillaan. Valppaus ja valmiina olo ovat nyt sinun parhaat aseesi tällä rintamalla.