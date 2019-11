Horoskooppi

Horoskooppi 23.11.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Eräs pyrkii mielellään uhriutumaan, mikä käy ymmärrettävästi sinun hermoillesi. Pyri hoitamaan asia kärsivällisyydellä ja rakkaudella parempaan suuntaan.Ota huomioon toiset, vaikka siitä koituukin sinulle monenlaista ylimääräistä vaivaa. Loppujen lopuksi saat siten elää iloisempaa elämää.Olet lykännyt tiettyä asiaa nyt jo kyllin kauan. Ota siis tänä viikonloppuna siitä eroon pääseminen ykkösjutuksesi. Muu odottakoon tulevaa.Ystäväsi toivoo, että sinä et unohtaisi erästä hänelle hyvin tärkeää asiaa. Ole siis huomaavainen ja muistele tarkasti, mistä oikein voi olla kysymys.Olet jakanut tärkeitä asioita ihmisen kanssa, josta joudut eroon. Onneksi ero on lyhyt ja sen jälkeen aurinko paistaa entistä lämpimämmin.Sinun tapoihisi ei kuulu antaa heti periksi, mutta joskus on taivuttava tosiasioiden edessä. Siirrä erään sopimuksen toteutusta reilusti eteenpäin.Sinuun kohdistuva arvostelu on sillä tavalla perusteltua, että huomaat itsekin toimissasi toivomisen varaa. Se on hyvä vastaisuuden varalle.Sinulle esitellään suunnitelma, jossa on mielestäsi aimo annos suuruudenhulluutta. Sano asia suoraana esittelijöille, jotta hekin sen tajuavat.Ystävien saaminen ei vertaudu kaupassa käyntiin kenties muuten kuin, että niitä saadaksesi sinun pitää lähteä liikkeelle ja olla avoimempi kuin nyt.Kun toive ei heti täyty, pitää odottaa. Kärsivällisyyden hyve vaatii usein sisua. Puhu asiasta sellaisten kanssa, joiden luulet ymmärtävän sinua.Et voi mielessäsi ymmärtää ystäväsi pessimismiä, mutta sinun on silti hyväksyttävä se tunteena ennen kuin voit toden teolla auttaa häntä.Kun sinulla kerran on näkemys eräästä asiasta ja siihen liittyvä toive, niin yritä edes pienin askelin lähteä sitä kohti – jo tänään.