Horoskooppi 22.11.2019

Levollinen asenne on paras tapa sukeltaa tähän päivään, joka on täynnä pieniä murheita ja isoja iloja. Ota kaikki vastaan avoimin mielin. Niin siitä hyvä tulee.Pidä mielessä, että antamasi lupaukset on syytä pitää ja ilmoittaa ongelmista hyvissä ajoin niille, joita ne koskevat. Se tapa auttaa ylläpitämään suhteita.Jos onnistut selvittämään erimielisyytesi erään kanssa nyt jo ennen viikonloppua, niin saat rauhallisen mielen ja hyvän lähtökohdan entistä pimeämpään.Rakkauden ja töiden outo yhteensovitus pitää: olemalla täysillä mukana ja läsnä kaikessa, sinä saavutat jotain tavallista suurempaa ja suloisempaa.Asiasi etenevät nyt vaikeuksitta, mikä synnyttää suuren ilon vähän siellä sun täällä, sillä huomaamattasi olet säteillyt huoliasi myös ympäristöösi.Kaikki asiat eivät vain etene, vaikka mitä menisit tekemään. Hyväksy nuo tosiasiat äläkä ota mitään henkilökohtaisesti. Maltti on suurin valttisi.Sosiaalinen elämäsi on vilkasta, mutta onko se myös sinua tyydyttävää? Tutkaile sitä rauhassa ja tee tarvittavat pienet muutokset.Vaikka kuinka kelloa katsot, niin et voi vaikuttaa ajan kulkuun. Ole siis kärsivällinen ja odota: pääset kohtaamaan erään uuden ihmisen vasta, kun on aika.Sinun tekee mieli ilmaista tunteesi eräälle. Miten sellainen tehdään aikuisena ja mitä siitä seuraa? Tunteiden vuoristorata voittaa hurjuudessa oikeat huvipuistot.Mustasukkaisuus yrittää nostaa päätään, mutta tartu siihen ja heitä se nurkkaan. Joskus tunne pitää nujertaa järjellä ja tämä on juuri sellainen tilanne.Uusi tuttavuus arkailuttaa sinua. Älä pelkää, sillä et ole yksin ajatustesi kanssa. Toinen osapuoli ajattelee samalla tavoin. Haparoikaa yhdessä iloiten.Toivot ystävältäsi avoimuutta ja rehellisyyttä, mutta juuri sen suhteen hän vaikuttaa empivältä. Nyt on monta syytä rohkaista häntä.