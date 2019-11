Horoskooppi

Horoskooppi 21.11.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Mikä on mukavuusalueesi ja miksi sen ulkopuolelle pitäisi lähteä seikkailemaan? Keskittymällä marraskuun harmaudessa omaan mukavuusalueeseen elämä maistuu.Ilmaise oikeasti tunteesi suoraan eräällä äläkä kiertele. Pidät hänestä kovasti, joten mikset sitä myös suoraan sanoisi. Pidä asiat yksinkertaisina!Negatiivisuus ja loppusyksyn hämärä eivät ole kovin valoisa yhdistelmä. Yritä ilolla ja toiveikkuudella, niin pääset oikeasti paljon pidemmälle.Älä arvioi väärin erään taitoja, vaikka oletkin kohdannut hänet aivan toisenlaisilla areenoilla. Kohtele toisia kuten toivoisit itseäsikin kohdeltavan.Raivaa reippaasti aikaa omiin harrastuksiin ja oman hyvinvoinnin edistämiseen. Oma elämä ei ole samaa kuin itsekkyyden vaaliminen.Ahkeruus voittaa kovankin onnen, vaikka välillä tuntuukin, että pitäisi hellittää ja jättää asiat vain sikseen. Pure hammasta ja kääri hihasi.Muutoksissa piilee tietty lumo, vaikka monet niistä nykyään vievätkin huonompaan suuntaan. Valmistaudu tulevaan, niin osaat heti myös korjaustoimet.Erään antamat neuvot kuulostavat hyviltä, mutta jos kerran olet kuullut varoituskellojen kilkatusta, niin ole tarkkana. Hän saattaa johtaa harhaan.Mistä menneistä asioista voit ottaa oppia? Älä ainakaan jätä mitään viime tippaan vaan ole mieluummin asioissasi etupainotteinen.Sinulle ehdotetaan uusia haasteita, mutta elä suu säkkiä myöten: vanhoissakin haasteissa saattaa vielä olla hoitamattomia.Mieti, mikä ihmissuhteissasi on tärkeää ja miten sinä voit toimillasi edistää niitä. Et voi olla passiivinen sivustakatsoja, kun maailmassa tapahtuu.Kuuntele ystävääsi ja yritä lukea hänen ajatuksiaan myös rivien välistä. Jokin häntä vaivaa, mutta miten sinä sen saat selville, jää huoleksesi.