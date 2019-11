Horoskooppi

Horoskooppi 20.11.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Avoimuus ja rehellisyys ystäväsi kanssa ei todellakaan maksa mitään. Hän saa vihdoin tietää, mitä sinä pohjimmiltasi suhteeltanne toivot. Ja oikeasti hyvä niin.Muista, mitä enemmän sinä olet antajana, sitä enemmän olet myös saajana. Sekä rakkaus että työt alkavat taas sujua ja hämärä väistyy elämästäsi.Asiat sujuvat mielesi mukaan, joten älä missään nimessä tee hetkeen muuta kuin nauti tilanteesta, joka ei toden totta ole lainkaan yleinen.Kärsivällisyys on kova sana, mutta aika vähän sitä sinulla tällä hetkellä on. Yrittämällä kovasti, saatat päästä kiinni aivan uudenlaiseen näkökulmaan.Huomaa, että kiireessä jokainen sekuntikin lasketaan. Heitä siis hetkiseksi nurkkaan kaikki mukava sosiaalinen media ja muut herkut ja keskity tähän.Eräät asiat ottavat nyt askeleita taaksepäin. Sinä et voi sille mitään, joten tyydy ratkaisuun ja ryhdy keräämään voimia uuteen yritykseen.Kuvittelet kenties liian usein, että maailma pyörii sinun ympärilläsi. Sellaisesta voi tehdä testin, mutta tuollainen ajattelu on harmittavan yleistä.Sinulla on viehätysvoimaa ja huumorintajusikin on kohdallaan. Astu siis luottavaisesti uuteen ympäristöön. Kyllä sinä sielläkin hyvin pärjäät.Vastaa, kun sinulta kysytään. Moni iso asia lähtee pienestä liikkeelle. Ja aina, kun voit heittää pallon toisille, sinulle itsellesi jää pelivaraa.Romanssiin on edellytyksiä, mutta haluatko sinä sitä? Olet välttänyt aiheeseen liittyviä riskejä jo niin kauan, että ylivarovaisuuden vaaraakin on.Olet harhaillut siellä sun täällä, kun et selvästikään tiedä, minne oikein haluat suunnata. Pieni ryhtiliike tekee sinulle nyt todella hyvää.Ilmassa on rakkautta, mutta kenelle sinä oikeastaan tunteitasi tahdot jakaa? Kysymys ei ole lainkaan epäolennaisista asioista. Ota siis selvää itsestäsi.