Horoskooppi

Horoskooppi 19.11.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Riitaisuudet erään kanssa päättyvät onneksi miltei alkuunsa, mutta niistä jää ikävä jälkimaku turhan pitkäksi aikaa. Yritä jatkossa välttää kärjistymisiä.Nyt on juurikin oikea hetki auttaa erästä läheistäsi ongelmissaan. Tee se viipymättä, niin vältytte ikävämmiltä jatkoseurauksilta.Ottamalla nyt kokemuksista oppia sinä säästyt monilta ikäviltä seurauksilta. Olethan maksanut jo riittävän monet oppirahatkin Kaikkea sitä varten vanhennutaan.Saat todella hyvän tarjouksen, mutta tulevaan harkintahetkeen tulee myös kuulua koko tarjouksen epäileminen: onko minkäänlainen muutos sinulle nyt eduksi?Eräs osoittaa kiitollisuuttaan toimistasi, mikä lämmittää mieltäsi, sillä niin käy tosi harvoin. Pidä siis kiinni sellaisista, jotka välittävät.Älä keksi mitään tekosyitä sille, että lykkäisit tietyn asian hamaan tulevaisuuteen. Ole sen sijaan tarkkana, minä hetkenä suoritat ratkaisevan siirron.Ponnistele nyt kaikin voimin erään asian loppuunsaattamiseksi. Suurin hyöty asiasta sinulle lienee, että opit sellaisia prosesseja, joista on vielä kovasti iloa.Eräs asia tuntuu sinusta vastenmieliseltä. Älä siis tartu siihen vaan pysyttele siitä visusti erossa. Kaikki tuollainen lujittaa sinun ja erään välejä.Kokemus, johon suhtaudut yhä yksityisesti nolostellen, osoittautuu työsi kannalta hyvin tärkeäksi ja hyödylliseksi.Sopusointuisa alkuviikko ei petä: edessäsi on hyvä jakso, joka tuottaa iloa sinun lisäksesi myös lähipiirillesi.Älä vain nyt nukahda, sillä olethan pääsemällä pitkästä aikaa vankalle pohjalle elämässäsi. Kaikki kunnon ihmiset kiittävät rahatietoutesi kasvua.Eräät asiat kehittyvät kannaltasi rohkaisevalla tavalla. Tee mahdolliset tarvittavat korjausliikkeet hyvin ja ripeästi, niin saat rauhan.