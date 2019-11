Horoskooppi

Horoskooppi 18.11.2019

Anna asioiden kehittyä omalla painollaan. On nimittäin vaara, että jos nyt rupeat niihin sotkeutumaan, hyvä kehitys kärsii.Saat salaperäisen viestin, jonka ratkaiseminen on paitsi ärsyttävää, myös kiehtovaa. Ota siitä kaikesta ilo irti.Nyt ei kannata tehdä mitään sopimuksia ennen kuin olet kysynyt neuvoja sellaiselta, joka osaa myös niitä antaa ja joka tietää uudenlaisia niksejä.Tähänastinen taktiikkasi on ollut hyvä. Jos ja kun olet menestynyt sen avulla, niin olisi sulaa hulluutta nyt ruveta sitä parantelemaan.Saat raha-asioissa apua eräältä lähellä olevalta ihmiseltä. Kenenkään ei tarvitse tehdä siitä suurempaa numeroa, sillä tilanne nolottaa teitä molempia.Onnistut välttämään erään ansan, jota ei välttämättä oltu edes sinua varten viritetty. Ole jatkossa tarkkana, sillä eräs on sinulle jostain syystä kateellinen.Olet osannut toimina oikealla tavalla ja vieläpä oikealla hetkellä. Nauti tilanteesta täysin rinnoin, sillä se kertoo myös sinulle kokemuksesi voimasta.Ole vilpitön ystävääsi kohtaan. Kaikki sujuu sen jälkeen niin paljon paremmin kuin olisit osannut toivoa. Rehellisyys tässä tilanteessa maan perii.Jollet osaa vaieta tulevaisuuden suunnitelmistasi, niin ole sitten edes varovainen. On ihmisiä, jotka käyttävät toisia hyväkseen.Kärsivällisyys raha-asioissa tuottaa sinulle suuren henkisen tuoton, mitä kuitenkin seuraa jonkin ajan kuluttua myös taloudellinen hyvä.Sinä hallitset pienet asiat, mutta suurissa linjoissa on toivomisen varaa. Aloita horisontin laajentaminen pikku hiljaa. Kyllä sinä vielä opit.Viikko alkaa tarmolla, mikä onkin hyvä, sillä joudut toimimaan monessa roolissa. Toisaalta löydät samalla tuollaisten roolileikkien viehätyksen.