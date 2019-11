Horoskooppi

Horoskooppi 16.11.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Tee viikonloppuna uhkarohkea temppu ja sekoita arjen työt ja pyhän huvit. Tee tuo kimara huolellisesti, niin pääset mukaan ilon ilotulitukseen.Tunnet, että voisit mennen tullen allekirjoittaa erään ajatukset. Odota aikasi, niin universumi saattaa teidät vielä yhteen.Viha ja raivo ovat tunteita, joiden olemassaolo on hyväksyttävä. Se on myös sinun hyvä tietää, että niiden avulla harvoin saa omaa asiaansa edistettyä.Saata ajan tasalle alkusyksyn aikana kasaantuneet ikävät tai puoli-ikävät asiat. Tunnet jo tuon työn aikana, miten hyvänolontunne valtaa sydämesi.Mieti, mitkä asiat parantaisivat tänä viikonloppuna elämänlaatuasi ja keskity niiden etsimiseen. Suurin osa niistä on sitä paitsi halpoja tai ilmaisia.Nosta häpeämättömästi silmillesi vaaleanpunaiset silmälasit ja näe kerrankin maailma ihanasti toisenlaisena. Sen toistaminen tekee aina hyvää.Uusi erikoistarjous ei välttämättä ole parempi kuin entinen normaali. Elämä vaatii jatkuvaa tarkkuutta, mutta jakaa myös iloa toisin kuin ennen.Kerro jo eräälle, mitä hänestä ajattelet. Se selvittää ihmeen hyvin tilanteen, sillä hän on arastellut tähän asti kertoa omista tunteistaan. Iloitkaa!Mikä on mukavuusalue, jonka ulkopuolelle sinun tulisi muka astua? Älä usko moista puhetta vaan nauti viikonlopusta ihanalla mukavuusalueellasi.Koska nyt missään ei näy eikä kuulu varoitusta ylimääräisten menojen vaarallisuudesta, niin tartu hetkeen ja investoi itseesi. Tulevaisuus kiittää.Kaikki suuri on lähtenyt liikkeelle pienestä – oli sitten kyse hyvästä tai pahasta. Jos näet pahan taimia jossain, kitke ne. Suojaa ja puolusta hyvää.Anna oikeasti valon ja hyvän voittaa. Näet jo nyt niin paljon hyvää kaikessa muussa paitsi itsessäsi. Kohdista siis lempeän armollinen syysvalon säde myös itseesi