Horoskooppi

Horoskooppi 14.11.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Ylimääräisiä kustannuksia kulman takana. Suhtaudu varovaisesti uusiin panostuksiin ennen kuin tilanne rauhoittuu. Älä silti keskeytä tämänhetkisiä investointeja.Muutokset vievät energiaa, mutta huomaat, että niillä on myös toinen, valoisampi puoli, joka ei välttämättä näyttäydy aivan heti.Kuuntele erään valituksia, sillä ne kumpuavat syvältä ja oikeista huolista. Sen jälkeen sinulla on kokonaiskuva, ja pystyt auttamaan paremmin.Älä tuijota kelloa, jos haluat saada nyt käsillä olevan työsi tehtyä. Keskity siihen, sillä tällä hetkellä sinulla ei ole mitään muuta.Tutkaile taloutesi porsaanreikiä. Voit löytää yllättäviä säästökohteita ilman, että joudut edes tinkimään hirvittävän paljon.Uutisistakin huomaat, että harhaanjohtajia tässä maailmassa riittää. Huomaamattasi lähipiiriisikin on tullut pari vedättäjää. Ole tarkkana.Porkkana on nyt paljon parempi kuin keppi. Kuuntele eräiden toiveita ja pyri siihen suuntaan heitä myös oikealla tavalla sinne kannustaen.Sinä osaat nähdä asioissa useasti niiden negatiiviset puolet. Ystäväsi on vastakohtasi. Totuus on jossain teidän puolivälissänne. Pyrkikää sinne.Koskaan ei ole muka oikea hetki suurille päätöksille. Lopeta sinä sellainen ajattelu omassa elämässäsi ja tartu muutoksen kahvaan tässä ja nyt.Eräät sanovat rumasti suoraan, mikä voisi satuttaa ellet tietäisi heidän päämäräänsä. Vastaa samalla mitalla ja katso, mikä heihin vaikuttaa.Mieti motiivejasi. Olethan toki omastakin mielestäsi hyvä ihminen, mutta et silti kenties ole ollut itsellesi aivan rehellinen päämääriesi taustoista.Ympäristökään ei voi asettaa sinulle suurempia paineita kuin mitä sinä itse teet. Hellitä vähän. Tulevaisuus on valoisampi kuin mitä voit kuvitellakaan.