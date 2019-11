Horoskooppi

Horoskooppi 15.11.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Joudut hieman ponnistelemaan sopusointuista viikonloppua varten, mutta sitten palaset loksahtavat. Aloita valmistelut hyvissä ajoin.Säästöajatuksesi ja -puheesi ärsyttävät ystävääsi. Anna hänen valitustensa valua kuin vesi hanhen selästä. Tärkeintä on päästä nyt tasapainoon.Mieti, mikä on nyt kaikkein tärkeintä ja keskity siihen. Pääset kaikkien askareiden osalta ajan tasalle, kun käytät niihin nyt tarmolla aikaa.Vanhan ystävyyden uudistuminen ei sekään käy käden käänteessä. Ole silti kärsivällinen, sillä tuo ihminen on sinulle tärkeä vielä kauan aikaa.Vältä hetken aikaa sellaisia sopimuksia, jotka vievät sinulta ajan lisäksi rahaa. Keskity työhön ja rahan tekemiseen. Sijoittamisen aika on myöhemmin.Saat eräältä tuttavalta viestin, johon on syytä vastata mitä pikimmin, sillä tietyt toiveesi ovat sen myötä täyttymässä yllättävän nopeasti.Toimit hetken mielijohteesta, mikä johtaa siihen, että koet hetkellisiä taloudellisia ongelmia. Hillitse siis ostovimmaasi, jotta pääset kunnolla jouluun.Tarvitset ystäväsi kanssa toisianne nyt kenties hivenen enemmän kuin aiemmin. Mieti, miten sinä voisit vastata ystäväsi odotuksiin.Ihanaa: mahdollisuudet pieneen ylellisyyteen ja perinpohjaiseen itsesi hemmotteluun kirkastavat harmaan taivaan toden teolla.Kaipaat hetken rauhaa ja yksinäisyyttä. Raivaa itsellesi sopiva aika omiin ajatuksiin ja puuhiin, jotta voit taas sitten olla osa lähiyhteisöäsi.Ilmassa on toraa ja napinaa. Kestä se kuten olet tähänkin asti kestänyt. Ota kiistoista niskaote ja selvitä asiat viileän rauhallisesti pohjia myöten.Rakkaasi ei aina pysy mukana sinun käänteissäsi joten älä ihmettele, jos tilanteet tuntuvat joskus hämmentäviltä. Älä silti luovu tyylistäsi.