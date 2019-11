Horoskooppi

Horoskooppi 13.11.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Sinun pitää oikeasti itse tietää, mitä sinä haluat. Et voi vain seurata toisten haaveita ajatellen, että siinä sivussa sinä itsekin tulet onnelliseksi.Odotettavissa on suunnanmuutos. Mieti, miten valmistaudut siihen parhaalla mahdollisella tavalla pahimmat vauriot välttäen. Uusi suunta on silti sinulle parempi.Älä välitä, vaikka joudut kulkemaan hankalassa maastossa ottaaksesi toiset paremmin huomioon. Kirkkaampi kruunu ja parempi mieli odottavat.Lähde siitä, että henkilökohtaisimmista murheista ja huolista et voi keskustella kuin luotettavimpien kanssa. Sitä varten ystävät ovat.Muistele, mitä kaikkea olet mennyt lupaamaan tehtäväksi vielä tämän syksyn aikana. Sen jälkeen voit tyhjentää sopivasti työkalenteriasi.Keskustele ystäväsi kanssa, sillä selvästikään kaikki ei ole nyt kohdallaan. Tapaamisenne jälkeen voitte ruveta vikojen paikkaustyöhön.Kaikki toiveet eivät täyty noin vain. Onnen lisäksi tarvitaan kärsivällisyyttä ja – niin kuin tässäkin tapauksessa – myös kovaa työntekoa.Ota nyt oikeasti oppia kokemuksistasi, jotta vältyt toistamasta enään ikinä samaa virhettä. Etene varovaisen viisaasti uudelle maaperälle.Riitaisuudet erään kanssa loppuvat onneksi miltei alkuunsa, ja saatte pian tilaisuuden parantaa haavat, kun pääsette auttamaan yhteistä ystäväänne.Varo sanojasi, sillä ulkopuolinen ymmärtää epämääräisen puheen väärin ja tekee johtopäätöksiä, jotka voivat hankaloittaa elämääsi.Keskity välillä olemaan tekemättä yhtään mitään. Sellaisen tuokion jälkeen kaikenlainen puuhaileminen tuntuu aivan ihanalta ja saat paljon aikaan.Joskus on hetkiä, jolloin heinäsirkkamainen käyttäytyminen on sallittua: huomaat, että asiasta toiseen loikkiminen virkistää kummalla tavalla.