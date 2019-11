Horoskooppi

Horoskooppi 12.11.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Mitä siitä, vaikka oma tulevaisuutesi onkin valoisa ja hyvä? Sen ei pidä olla esteenä taistelulle yhteisen hyvän ja paremman huomisen puolesta.Menneisyyden painolasteista eroon pääseminen vie aikansa eikä ole helppoa. Nyt on hyvä keskittyä rauhaan, rakkauteen ja ystävyyteen.Jos teet suunnitelmasi huolellisesti, olet kuin ratakiskolle asetettu resiina, joka etenee vääjäämättä kohti määränpäätään eikä voi olla onnistumatta.Jos jatkuvasti olet pakkotilanteessa, jossa sinulle ei tarjoudu vaihtoehtoja, sinun pitää vakavasti haastaa se, mille tuollainen vaihtoehdottomuus rakentuu.Täydellisyyttä on hyvä tavoitella, mutta ajoittain on myös osattava myöntää, että on tilanteita, joissa hyvä aikomuskin on laskettava onnistumiseksi.Sinun voimasi eivät yksin riitä erään asian tekemiseen vaan tarvitset taakan jakoa. Ota siis ystäväsi mukaan hoitamaan eräs asia kuntoon.Hillittömyys on hyve, jota on syytä annostella tipoittain. Erottaudut monista opettelemalla hillittömyyden hillittyä käyttöä.Hyvä elämä rakentuu rutiineille, joista pitää myös osata aina silloin tällöin poiketa. Arki on parasta, kun se katkeaa aina välillä juhlaan.Varo muodostamasta mielipidettä tietystä asiasta ennen kuin olet ottanut siitä oikeasti selvää. Kiirettä ei ole, jos haluaa hyvän lopputuloksen.Jos kerrot tunteesi avoimesti, niin huomaat pian saavasi seuraa: pian moni muukin uskaltautuu astumaan avoimemmin maailmaan. Pienikin valonlisäys on tärkeää.Olet vaarassa asettua noudattamaan vanhoja toimintatapojasi. Vältät uhan myöntämällä sen, että elät nyt uutta, kenties jopa parempaa aikaa kuin hetki sitten.Älä anna pelon hämärtää totuutta: sinulla on oikeasti kaikki mahdollisuudet voittaa taistelusi, vaikka mitä sanottaisiin ja mitä itse kuvittelisitkin.