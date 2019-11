Horoskooppi

Horoskooppi 11.11.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Säästäväisyys koko alkavan viikon teemana on hyve, jota kannattaa vaalia. Marraskuun pihistely antaa aivan uudet valttikortit joulun alusaikaan.Nyt on hyvä omistaa kunnolla aikaa seuraelämälle. Mökkihöperyys ei sentään ole sinua uhannut, mutta hiljaiselo voi muuten tehdä tepposensa.Tee pakosta hyve: koska joudut miltei väkisin kehittämään itseäsi ihmisenä, niin tee se ilomielin ja innolla. Uudet tilaisuudet suorastaan häikäisevät.Uudet työt tuovat uusia tilanteita ja mahdollisuuksia ihmisten kohtaamiseen. Tilanne tarjoaa sinulle tuplaponnahduslaudan toisenlaiseen elämään.Annat nyt entistä suurempaa arvoa uskollisuudelle ja kiintymykselle, mikä tekee sinun ja erään suhteesta entistä tiiviimpää. Huumoriakaan ei kannata sulkea pois.Saat tarjouksen, jota epäröit, sillä et ole oikein selvillä sen vaikutuksista yksityiselämääsi. Tilanne vaikuttaa suotuisalta, joten suostu siihen.Kaipaat kiinteää ihmissuhdetta, mutta pitääkö sitä varten lähteä seikkailuretkille? Sekin on yksi keinoista, joita ei kannata ainakaan heti sulkea pois.Menestymisen mahdollisuutesi kasvavat nopeasti, kun uskaltaudut monen mielestä uhkarohkeaan hankkeeseen, joka toimiikin.Yhtäkkiä eteen tuleva pinnallinen romanssi ruokkii haaveitasi, mutta ennen muuta se rohkaisee avain uudenlaisiin yrityksiin rakkauden rintamalla.Tartu nyt ensimmäiseen niistä monista mahdollisuuksista, joilla voit elämääsi parantaa. Ja sen jälkeen tartu toiseen. Pöydälläsi on nopeasti voittava käsi.Olet vihdoin kotiutumassa uuteen ympäristöösi, mikä auttaa, sillä tätä tutkainta vastaan on vähän paha mennä potkimaan. Marraskuu on hyvää aikaa.Perinteinen taipumuksesi sukeltaa pinnan alle vaikeuttaa uusien ihmissuhteiden luomista. Ei kaikista suhteista tarvitse odottaa sydänystävää. Tärkeintä on kohtaaminen.