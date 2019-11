Horoskooppi

Horoskooppi 9.11.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Aseta tavoitteesi korkeammalle kuin realistina uskot saavuttavasi. Kurkottamalla ylös ja eteen sinusta kasvaa kuin huomaamatta hieno voittaja.Ystävyyden merkitys on elämässäsi suurempi kuin kenties uskallat myöntää. Luulet usein pärjääväsi paremmin yksin, mutta sehän ei pidä paikkaansa.Tee töitä viikonloppuna pienissä, mutta intensiivisissä erissä. Lyhyet virkistystauot tasapainottavat kokonaisuuden. Isot urakat seuraavat perässä.Tasainen viikonloppu ilma huippuja, mutta myös ilman aallonpohjia on pitkästä aikaa koettuna mukavaa vaihtelua. Pääset aloittamaan myös juhlakauden valmistelut.Kohtaat uuden ihmisen, mutta kohtaamisen merkitys kasvaa vasta talven aikana aivan toisenlaisiin mittoihin. Olemalla kärsivällinen sinä saat jättipotin.Vedät töiden uudelleenjärjestelyissä mielestäsi lyhyen tikun, mutta se osoittautuu erehdykseksi. Sinä olet tällä kerralla ehdottomasti voiton puolella.Siirrä rohkeiksi arvioimiasi sijoituspäätöksiä reilusti ajassa eteenpäin. Ethän tahdo viettää loppuvuotta ylimääräisten rahahuolien painamana?Se, mikä ei alkusyksystä onnistunut, sujuu nyt kuin tanssi. Tietenkin sinun tarmosi on kasvanut tänä aikana, mutta tärkeintä lienee silti rentouden lisäys.Kaipaat monta ystävää samaan aikaan. Et voi tavata kaikkia yhdellä kertaa rauhassa. Aloita yhdestä ja jatka sitten toisella – älä tee asiasta suoritetta.Jos ja kun kerran teit alkusyksystä lupauksen ja päätöksen, niin joko tuntuu siltä, että olet sisäistänyt ne vai vieläkö yrität kiemurrella irti? Pohdi sitä!Tajuat sinäkin viimein, että elämäsi muistuttaa kovasti pienten tulipalojen sammuttamista. Oivallus luo toivoa siihen, että pääset pian myös tositoimiin.Olet imartelevan huomion kohteena, mutta sanat valuvat sinusta kuin vesi hanhen selästä. Laske suojausta ja anna kehujen tehdä se vaikutus, mihin ne tähtäävät.