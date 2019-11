Horoskooppi

Horoskooppi 8.11.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Edessä on hyvä viikonloppu, mikä on sinulle tärkeää monen mielestäsi hukkaan heitetyn hetken jälkeen. Iloitse myös lempeän hiljaisuuden paluusta.Viimeaikaisten menestysten jälkeen olet alkanut pelätä takapakkia. Tuollaiset ajatukset merkitsevät aikalisän paikkaa, sillä huolettomuus on sinullekin tärkeää.Saat hienosti tukea eräältä vanhemmalta ja monella tapaa kokeneemmalta, mikä auttaa sinua ratkaisevalla tavalla reitinvalinnassa.Miksi mennä aikaasi edelle? Nyt on perjantai, ja ensi viikko tulee vasta viikonlopun jälkeen. Muista, että jokainen hetki on arvokas osa elämääsi.Loppusyksyn henkinen hämärä estää sinua näkemästä oikeasti elämän todellisuutta. Anna hämärän hiipua ja katso sen jälkeen maiseman häikäisevää kauneutta.Lähellesi ajautuu nyt paljon ihmisiä, jotka ovat olevinaan aivan jotain muuta kuin ovat. Ota heidät mukaan elämääsi pienillä varauksilla.Selvität monta sotkuista asiaa, mikä alustaa sinulle onnellisen ja rentouttavan viikonlopun, minkä totisesti oletkin ansainnut.Kaipaat hellyyttä ja luottamuksellisuutta samalla kun huomaat ennen niin ihanien hetken huvitusten jäävän syrjemmälle. Muista silti, että kaikkea tarvitaan.Onnistut aikeissasi, kunhan paneudut niihin koko sydämestäsi. Ota kaikki, mitä teet, niin vakavasti kuin kukin tehtävä vaatii.Saat enemmän vastuuta kuin olit ajatellutkaan. Älä silti pelkää, sillä saat myös samalla sydämeesi voimaa ja tarmoa asioiden hoitamiseen.Et uskalla haaveillakaan, koska pelkäät kadottavasi nykyhuolten kontrollin. Sinua kahlitsevat huolet kokevat kuitenkin niin suurta vastustusta, että tilanne laukeaa eduksesi.Sisäisen tyyneyden tavoittelu tuntuu eräästä hänen sanojensa mukaan turhalta. Kunnioita hänen meilipidettään, mutta varaudu ongelmiin – ja monenlaisiin.