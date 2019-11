Horoskooppi

Horoskooppi 7.11.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Erään lausuma kohteliaisuus lämmittää mieltäsi kuin mukava yöuni, jonka jälkeinen aamu nostaa irti harmaasta syysarjesta. Muista itsekin jakaa ystävällisyyttä.Joku sanoo sinusta huokuvan harkittua huolettomuutta. Ilmaisu tuntuu hiven epäilyttävältä, sillä siinä on laskelmointia – vai onko? Yritä uskoa parasta ihmisestä.Jos onni on tipahtamassa kirkkaalta taivaalta syliisi, niin tartu, hyvä ihminen, hetkeen. Et joudu katumaan mitään vilpittömällä mielellä tehtyä.Ilmassa on hyvän viikonlopun tuoksua. Joudut tarpomaan sinne vielä niin monen arkipäivän yli, että on epävarmuus alkaa kalvaa. Onneksi myötätuuli on tukenasi.Sinulla on periaatteessa hallussasi palikat, joiden varaan voi rakentaa paljon. Mikä siis pidättelee? Mieti sitä ja mieti samalla ratkaisuja.Muista, että olet luvannut eräälle eri-ikäiselle ihmiselle tekeväsi tiettyjä asioita. Hänen luottamuksensa pettäminen olisi kovin ruma temppu.Elämä kulkee tasaista tahtia, mikä ei enää jaksa innostaa sinua. Ennen kuin tyystin hermostut ja aiheutat kohtauksen, sinun on hyvä muistaa vanhan tutun neuvot.Intohimoinen rakkaus kuulostaa hienolta kirjan nimeltä. Saat kuitenkin varautua pian sydämeen käyvään tilanteenmuutokseen. Aina on toivoa!Muutokset työelämässä eivät koskaan tunnu ensi alkuun hyviltä. Silti sinun kannattaa nyt joustaa, sillä saat pian kaiken takaisin korkojen kanssa.Nyt on syytä välttää rohkeita sijoituksia ennen kuin olet saanut tietyt asiat kuntoon. Pidättele itseäsi ahnehtimasta näin turhia ongelmia.Oikeasti sinulla ei ole syytä panikointiin. Istu alas, vedä henkeä ja lue erään viesti uudestaan. Se näyttää nyt toisenlaiselta kuin ensivilkaisulla.Ystäväsi lähtee aina kaikkeen pisimmän mahdollisen kaavan kautta. Se ärsyttää sinua hetki hetkeltä enemmän. Ilmoita hänelle vaatimuksesi muutoksesta, mutta ilman uhkailua.