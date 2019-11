Horoskooppi

Horoskooppi 6.11.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Entäpä, jos antaisit todella tunteittesi päättää enemmän kuin tähän asti? Veisikö se sinua parempaan vai huonompaan suuntaan? Kokeile hetki ja katso, minne päädyt?Tulossa olevat rahat rauhoittavat mieltäsi hetken, mutta pysyvämpään ratkaisuun tulee pyrkiä. Käytä hetken rauhallinen tilanne uuden suunnitteluun.Jos sinulla jossain vaiheessa on ollut selvä käsitys tunteistasi erästä kohtaan, niin mikä on tilanteen muuttanut? Varo, ettei arjesta tule arkista.Saat tarjouksen, johon sisältyy hyvän voittomahdollisuuden ohella myös tappion riskejä. Ole siis varovainen ja tarkka ennen kuin teet ratkaisevan päätöksen.Älä katso taakse – vaan eteenpäin. Tai voithan katsoa taakse muistaaksesi, mistä olet tulossa, mutta pääpaino tulee pitää tulevassa.Valppautesi palkitaan: sinulle tarjoutuu huima tilaisuus tarttua hyvin onnistuneeseen suunnitelmaan, josta onkin hyvä pitää kynsin hampain kiinni.Rauhallinen arkipäivän onni on sinun siunauksesi. Et tiedä, mikä on tilanteen taustalla, mutta mitä väliä: tärkeintä on elää edes hetki levossa ja ilossa.Nyt on sinun vuorosi päästä nauttimaan hemmottelusta ja rentoutumisesta. Olet ansainnut sen, ja vaikket olisikaan ansainnut, rentoutua täytyy.Nyt on korkea aika kääntää taloudenpitosi kunnon suuntaan. Olet kärsinyt omasta holtittomuudestasi jo aivan liian kauan. Ota itseäsi niskasta.Ystävälläsi on oikeus pahastua tai olla kärsimätön, sen verran pahasti olet häntä laiminlyönyt. Koskaan ei tässä tilanteessa silti ole myöhäistä.Älä vilkuile sivuille tai taakse, kun olet suorittamassa tätä tehtävää. Tuntuu kuin et olisi oppinut keskittymisestä mitään, vaikka se olisi sinulle tärkeintä.Ystäväsi korostaa hetkiä, sinä kokonaisuutta. Ei siis ihme, että ajoittain ette ymmärrä toisianne. Eri asia on, miten paljon painoa sille tulee asettaa.