Horoskooppi

Horoskooppi 5.11.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Toisen menestys innostaa sinuakin yrittämään uudestaan, ja hyvä niin, sillä sinulla on oikeasti paljon annettavaa sillä alueella.Vanhassa ei aina ole vara parempi. Muutenkin kannattaa olla sananlaskujen suhteen varovainen, sillä kansa ei ole selvästikään aina tiennyt, mitä on ikuistanut.Kun nyt rupeat solmimaan uusia suhteita, niin ole tarkka, ettet sido itseäsi kiinni mihinkään mahdottomuuksiin. Muutenkin varovainen eteneminen on nyt hyvästä.Ystäväsi pursuaa ideoita, joita sinä olet hanakka ampumaan alas. Sellainen voi johtaa ristiriitoihin, jollei teiltä löydy edes jotain yhteistä säveltä.Olet tehnyt päätöksen muutoksista elämässäsi. Ole siis tarkkana siitä, että lupaukset pysyvät. Sellainen vahvistaa kovasti itseluottamustakin.Ystävyyssuhteesi erään kanssa alkaa syventyä kuin varkain, ja pian olette ratkaisevien kysymysten äärellä. Esittäkää itse kysymykset, jotta osaatte olla tarkkoina.Haluat tänään yhtä ja huomenna toista. Häilyväisyytesi ärsyttää eräitä – ja ärsyttäisi se sinuakin, jos asian käsittäisit. Jatka sykyä keskittymisharjoituksilla.Ihanaa: pääset korjaamaan sitä, mitä olet kylvänyt. Onnistut jopa laittaamaan jotain säästöön pahemman päivän varalle, mikä on merkittäävää. Nyt on syytä sijoittaa itseesi.Sattumaan ei voi luottaa, mutta ei siitä koskaan voi varmakaan olla. Ei siis kannata uhmata kohtaloa näyttäytymällä sellaisessa seurassa, josta voi tulla sanomista.Eräs tuntuu hermostuvan vähäisimmästäkin asiasta, jonka sinä teet. Parasta olisi, jos te vaikka edes vähänkin aikaa olisitte erossa toisistanne.Syvenny siihen, mikä on mielestäsi olennaisinta vanhassa suhteessasi. Muutosta et varmaan saa aikaan, mutta hedelmällinen keskustelu on aina virkistävää.On hyvä, että sinulla on harkinta hallussasi, sillä niin monta kertaa ystäväsi on ollut vähällä viedä teitä aika tavalla hetteikköiselle seudulle.