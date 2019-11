Horoskooppi

Horoskooppi 2.11.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Vähemmän on joskus enemmän. Se ei koske ihmissuhteita, mutta tavaran suhteen sinä näet ja koet enemmän ja syvemmin, jos näkökentässä on asioita rajallisesti.Älä lastaa ystävällesi liikaa paineita, mutta hänen unelmiensa toteutuminen on oikeasti hänestä itsestään kiinni. Muista olla huomauttelematta asiasta edes jälkeenpäin!Rakkauden ja romantiikan pitkä viikonloppu on oikeasti parasta, mitä tänä syksynä saat kokea. Nauti joka hetkestä, niin saat iloa ja onnea varastoon.Mielesi tekisi jo tarttua seuraavaan asiaan, vaikka edellinen on kesken. Nyt on pyhä joten iloitse siitä. Ahnehtimalla kaikkea et lopulta elä oikeasti minään hetkenä.Kokemuksesi tulee nyt oivallisesti käyttöön, kun eräiltä loppuvat konstit. Silti ei kannata ruveta sillä rehvastelemaan, mutta älä myöskään vähättele sitä.Ystäville ei voi sälyttää liikaa omia murheita. Hyvä, kun jaat niitä, mutta lopulta niistä huolehtiminen jää kyllä sinun taakaksesi.Sinä merkitset eräälle paljon enemmän kuin mitä hän antaa ymmärtää. Pysyttele siis hänen rinnallaan, vaikka keskikokoinen syysmyrsky suhdettanne riepottaisikin.Ole valmis seikkailuun, joka odottaa kulman takana. Ota asiat löysin rantein, mutta pysyttele valppaana, kun tilaisuus vihdoin kolkuttaa.Kun sinä kerran tiedät, miten tietty asia tulee hoitaa, sitä ei todellakaan kannata jättää toisten taakaksi. Älä silti rupea ahmimaan askareita vaan pitäydy kohtuudessa.Suhtaudu terveen pidättyvästi eräiden intoiluun. Olet tavannut sellaista jo elämässä niin paljon, että osaat ulkoa tapahtumaketjun. Ole silti rohkaiseva.Olet ollut omastakin mielestäsi liikaa tavaran orja. Et voi konmarittaa elämääsi yhtäkkiä, mutta pienikin siirtymä on itsellesikin hyvin rohkaiseva.Sinä tiedät hyvin, että vaikeneminen on kultaa, mutta et voi vaatia samaa ystävältäsi, jolla on erilainen luonne. Anna silti ystävän arvokkaita vinkkejä.