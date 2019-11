Horoskooppi

Horoskooppi 4.11.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Varo, ettet innoissasi kävele eräiden yli, kun tavoittelet isoa palkintoa. Nöyryydellä on oikeasti monta hyvää puolta, vaikka liioittelu siinäkin voi kostautua.Eräiden mielestä olet tapojesi orja. Älä suutu, sillä tarkemmin asiaa tarkastellessa niin ehkä onkin. Loppusyksyn hämärässä kaikki muutokset sujuvat huomaamatta.Sinulla on oma aikataulusi, johon ei pidä antaa toisten liikkeiden vaikuttaa. Olet vahvempi kuin mitä väliajat ovat kertoneet. Loppukirisi on voittamaton.Saat tietää eräistä suunnitelmista hyvissä ajoin. Jotta et tahraisi tietoa välittäneiden mainetta ja sotkisi kokonaisuutta, sinun kannattaa toimia hyvin harkiten.Mitä tapahtuisi, jos kääntäisit toimintatapoja niin, että toimisitkin huvi ensin, työ sitten -periaatteella. Mieti koekenttä, mutta älä heti hylkää ideaa.Olet suunnitellut eräät asiat niin tarkasti, että pieninkin aikatauluvirhe saattaa kostautua. Löysää suunnitelmia, mutta pidä kiinni päämäärästä.Raha-asioiden alueella siirryt sädehtivälle sektorille. Nyt kannattaa panostaa moneen – myös omaan itseesi, joka onkin jäänyt pitkän aikaa muiden varjoon.Mieti, mistä voit vielä tinkiä, ennen kuin rupeat luomaan varasuunnitelmaa taloutesi pelastamiseksi. Nyt ovat myös hyvän ystävän neuvot tarpeen.Talvivarastojen rakentaminen kannattaa aloittaa nyt. Huomaa, että ne on tarkoitettu tulevan varalle. Elä siis sekä nyt että tulevassa.Ystäväsi ei selviydy yksin kaikista hankaluuksistaan, mutta kannattaa olla tarkkana siitä, missä vaiheessa tarjoat apuasi isolla kädellä. Vihjaa nyt vain asiasta.Oikea ajoitus on kaikessa tärkeää. On myös tärkeää suunnitella siirtonsa, jotta pystyt olemaan etulyöntiasemassa suhteessa tiettyjen henkilöihin.Uudet harrastukset tekevät jopa maanantaipäivistä valoisia ja kirkkaita. Tunnet itsesi miltei uudestisyntyneeksi, mikä ilahduttaa myös ystäviäsi.